حريق بشركة مصر للسياحة بالغردقة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر من إخماد الحريق داخل شركة مصر للسياحة بشارع الكهف بمدينة الغردقة.

وبالفحص المبدئي لرجال البحث الجنائي تبين أن سبب الحريق اشتعال النار بمخلفات داخل سور الشركة ومع سرعة الرياح امتدت النيران داخل الشركة دون وقوع إصابات.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سور شركة مصر للسياحة الشهيرة، بمدينة الغردقة.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارة الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم إخماده الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداده دون أي خسائر بشرية.



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