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خارج الحدود

إصابة عنصرين من الفرقة الرابعة بالجيش السوري جراء غارات إسرائيلية

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على سوريا، فيتو

 أفاد التليفزيون السوري اليوم الجمعة، بإصابة عنصرين من الفرقة 42 التابعة لوزارة الدفاع جراء استهداف جيش الاحتلال لمطار تدمر العسكري بريف حمص.

وقال التليفزيون السوري:" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت  في قرية العشة الحدودية مع الجولان السوري المحتل بريف القنيطرة".

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مطار تدمر في سوريا.

غارات إسرائيلية على مطار تدمر في سوريا

ويوم الثلاثاء الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع فى مدينة حمص السورية.

إسرائيل تهاجم مواقع فى مدينة حمص السورية

ونقلت القناة الـ 14 العبرية، عن مصادر تأكيدها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مواقع فى مدينة حمص السورية، والتى تأتى بالتزامن مع تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

وحسب وسائل إعلام محلية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة "شنشار" بريف مدينة حمص فى سوريا.

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سوريا حمص جيش الاحتلال القنيطرة الجولان

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