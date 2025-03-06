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خارج الحدود

بعد وقوع اشتباكات مسلحة، فرض حظر تجوال عام في حمص السورية

قوات الأمن السورية،
قوات الأمن السورية، فيتو

أعلنت إدارة الأمن العام فى محافظة حمص السورية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه تم فرض حظر تجوال عام من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى الثامنة من صباح غد.

فرض حظر تجوال عام في حمص 

وكانت قوات الأمن السورية أعلنت، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات مسلحة فى غرب البلاد مع مجموعات مسلحة.

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وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في تقرير لها مساء اليوم الخميس، إن قوات الأمن في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، تمكنت من اعتقال رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة.

اعتقال إبراهيم حويجة في اللاذقية

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بإدارة الأمن العام قوله: "بعد الرصد الدقيق والتحري تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد  حافظ الأسد".

وأوضحت وكالة سانا أن إبراهيم حويجة  أشرف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في مارس 1977.

وتزامن إعلان اعتقال اللواء إبراهيم حويجة مع اندلاع اشتباكات عنيفة في ريفي جبلة واللاذقية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من قوات الأمن ومجموعات مسلحة من فلول ميليشيات الأسد.

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حمص حظر تجوال قوات الأمن السورية

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