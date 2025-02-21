قصف إسرائيلي يستهدف ريف حمص الغربي على الحدود السورية اللبنانية (فيديو)

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم الخميس، غارات عنيفة استهدفت منطقة بين سوريا ولبنان في ريف حمص الغربي.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية إن سلاح الجو قصف أهدافا في منطقة حمص للمرة الأولى منذ فترة.

وذكر المرصد السوري أن القصف الإسرائيلي استهدف المعابر "غير الشرعية" بين سوريا ولبنان في وادي خالد وريف حمص الغربي.

ووفق المرصد، تعتبر منطقة وادي خالد واحدة من المناطق التي يتم خلالها عمليات التهريب بين البلدين.

من جهته أعلن الجيش الاحتلال أنه أغار على محاور نقل على الحدود السورية اللبنانية والتي يستخدمها حزب الله في محاولة لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.

وأفاد في بيان بأن هذه المحاولات تشكل خرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وشدد الاحتلال على أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وسيمنع أي محاولة تموضع لحزب الله.

ونفذت إسرائيل سلسلة من الاعتداءات على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2025 طالت مواقع عسكرية ومرافق إستراتيجية في عدة مناطق.

وأحصى المرصد السوري 12 استهدافًا إسرائيليًّا 10 منها جوية و2 برية.

وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير 12 هدفًا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، كما تسببت بسقوط قتلى ومصابين.

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