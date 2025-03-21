ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مطار تدمر في سوريا.

غارات إسرائيلية على مطار تدمر في سوريا

ويوم الثلاثاء الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع فى مدينة حمص السورية.

إسرائيل تهاجم مواقع فى مدينة حمص السورية

ونقلت القناة الـ 14 العبرية، عن مصادر تأكيدها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مواقع فى مدينة حمص السورية، والتى تأتى بالتزامن مع تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

وحسب وسائل إعلام محلية، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة "شنشار" بريف مدينة حمص فى سوريا.

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