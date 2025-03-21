الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

القبض على سايس تشاجر مع سيدة بسبب ركن سيارة بمصر الجديدة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سايس تشاجر مع سيدة لرفضها إعطائه 15 جنيها عن ركن سيارتها بالشارع العام بمنطقة مصر الجديدة.

 

مشاجرة مصر الجديدة 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث فيه من طلب سايس 15 جنيها منها بعد ركن سيارتها بالشارع ويظهر فيه السايس ممسكا بدفتر مخالفات، وأنه هددها بتحرير مخالفة لها ولا تعرف صفته القانونية التي تعطيه الحق في تحرير مخالفة، ونشبت بينهما مشاجرة.


وبالفحص تبين أنه سايس يقوم بتحصيل رسوم من المواطنين بدون وجه حق بمنطقة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مشاجرة مصر الجديدة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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