أخبار الرياضة اليوم، الجزائر تفوز على بتسوانا في تصفيات المونديال، الزمالك يستعد لبتروجيت، واستبعاد فريق من كأس العالم للأندية

جنوب أفريقيا يهزم ليسوتو

عزز منتخب جنوب إفريقيا صدارته للمجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب ليسوتو 2/صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وتقدم منتخب جنوب أفريقيا عن طريق ريلبوهيلي موكوفينج في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله جايدن أدامز الهدف الثاني بعده بأربع دقائق.

ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن بنين في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب ليسوتو عند خمس نقاط في المركز الخامس والأخير، بفارق نقطتين عن منتخب زيمبابوي متذيل الترتيب.

نيجيريا تفوز على رواندا 2-0 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

فاز منتخب نيجيريا على نظيره رواندا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك العام المقبل.

استبعاد فريق من كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استبعاد نادي ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية 2025 التي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك بسبب أن نادي ليون ونادي باتشوكا المكسيكي يمتلكهما نفس المالك وهذا أمر مخالف للقوانين.

لذلك قرر الفيفا رسميًا استبعاد ليون ومشاركة نادي باتشوكا.

فوز الجزائر على بتسوانا

انتهت مباراة الجزائر وبتسوانا، بفوز محاربي الصحراء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسيستون ستايوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف منتخب الجزائر كل من؛ أمين جويري في الدقيقة 44 ومحمد عمورة هدفين في الشوط الثاني فيما سجل كونجوبا هدف بتسوانا الوحيد.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة واحدة، حيث تغلب على الصومال (3-1) وموزمبيق (2-0) وأوغندا (2-1)، بينما خسر من غينيا (1-2).

الزمالك يستعد لبتروجيت

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفي بقيادة البرتغالي بيسيرو بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات بدنية وتأهيلية تحت قيادة مايكل جوزيه مدرب الأحمال، قبل بدء التدريبات الفنية والخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره بتروجت ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.



قمصان يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات

قرر سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأحد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق طلائع الجيش، استعدادا لمواجهة الاثنين المقبل فى كأس عاصمة مصر.

ويعود السويسري مارسيل كولر لقيادة الأهلي من الملعب فى مباراة طلائع الجيش بعد أن غاب عن قيادة الفريق أمس أمام إنبي فى المباراة التى قادها فنيًا مساعد المدرب سامي قمصان.

ليبيريا تطالب بإعادة مباراة تونس في تصفيات كأس العالم

طالبت وزارة الرياضة الليبيرية بإعادة مباراة منتخبها ضد تونس في تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب التونسي فوزًا خارج أرضه أمام نظيره الليبيري ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقالت وزارة الرياضة الليبيرية في بيان: "تعرب الوزارة عن قلقها من الأحداث التي شهدتها مباراة ليبيريا وتونس".

وأكمل البيان: "لاحظنا من خلال مراجعة الفيديو أن الحكم لم يحتسب ضربتي جزاء لصالح ليبيريا، مما أثر على نتيجة المباراة وفرصة الفريق في التأهل".

وأضاف: "نؤمن بأن تلك الأخطاء تقوض العدالة والتحكيم، ويجب معالجتها على أعلى المستويات".

وأتم البيان: "تطالب الوزارة، اتحاد الكرة الليبيري بتقديم شكوى إلى فيفا لإجراء تحقيق، وبالتالي إعادة المباراة لضمان تحقيق العدالة".

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