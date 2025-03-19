الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

أول تعليق من بنتايج على تمديد تعاقده مع الزمالك

بنتايج
بنتايج

أعرب المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتجديد عقده مع القلعة البيضاء، وتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع في الفترة المقبلة.

محمود بنتايج لاعب الزمالك 

وقال بنتايج في تصريحات للمركز الإعلامي: "المفاوضات مع الزمالك لم تأخذ وقتًا طويلًا وكانت سهلة، سواء مع وكيلي أو مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم".

وأضاف اللاعب: "حب جماهير الزمالك لي والاحترام المتبادل بيننا سهل مأمورية تجديد عقدي مع الفريق".

وتحدث بنتايج عن طموحاته مع الفريق قائلًا: "أنا وجميع لاعبي الزمالك هدفنا حصد جميع الألقاب الممكنة، لإسعاد الجماهير التي تساندنا باستمرار في السراء والضراء، والزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها".

واختتم اللاعب قائلًا: "أشكر جماهير الزمالك على مساندتهم ومساعدتهم لي في الفترة الماضية وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي".

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو  لمواجهة نظيره الجونة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام الجونة هي الأولى للأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة 

مباراة الجونة هى المباراة الثامنة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، وو مودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر. 

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 7 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة. 

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة 

التقى الزمالك والجونة في 19 لقاء بجميع البطولات، وفاز الزمالك على الجونة في 12 لقاء، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، وخسر الزمالك أمام الجونة في لقائين فقط. 

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