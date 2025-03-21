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رياضة

موعد مباراة منتخب الجزائر أمام بتسوانا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026

منتخب الجزائر،فيتو
منتخب الجزائر،فيتو

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة  بوتسوانا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الجزائر وبوتسوانا


وتقام مباراة الجزائر وبتسوانا في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الجزائر، الثالثة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوتسوانا

قناة beIN Sports 1 HD.
القناة الجزائرية الأرضية.

ترتيب المنتخبين في المجموعة


ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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