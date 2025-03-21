الجمعة 21 مارس 2025
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عقارات

بعد مد التقديم، كيف تحجز وحدات بيتك في مصر؟

و-حدات بيتك في مصر،
و-حدات بيتك في مصر، فيتو

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة التقديم على وحدات مبادرة بيتك فى مصر  حتى 31  مارس الجاري، بسبب الإقبال الكبير على التقديم من  للمصريين العاملين بالخارج.

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

واختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. وﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

ونستعرض شروط التقديم كالتالي:

- أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺰ ﻣﺼﺮي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻟﻪ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف وﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.

 -أﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻦ (21) ﻋﺎم ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺠﺰ وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
- ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺳﺮة ] اﻟﺰوج، اﻟﺰوﺟﺔ واﻷوﻻد اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻮﻻﻳﺔ [ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺤﺠﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ] وﺣﺪة أو ﻓﻴﻼ.

-ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺤﺠﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ] وﺣﺪة أو ﻓﻴﻼ.

-ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (59) ﻟﺴﻨﺔ (1979) ﻓﻲ ﺷﺄن إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ – واﻟﻘﺎﻧﻮن (119) ﻟﺴﻨﺔ (2008) وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ وﻣﺘﻤﻤﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ ﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ.

- اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ – اﻟﻔﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ [ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة ﺑﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي أو ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ] اﻟﻮﺣﺪة

- اﻟﻔﻴﻼ [ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﺴﻮﺧًﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ دون ﺗﻨﺒﻴﻪ أو إﻧﺬار أو اﺳﺘﺼﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ] ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ ] اﻟﻮﺣﺪات – اﻟﻔﻴﻼت [ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻘﻂ.[

 - ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وواﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد ﻣﻘﺪم اﻟﺤﺠﺰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط.

 -ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ] اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ – اﻟﻔﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ [ اﻟﻮاردة ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻜﺮاﺳﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﺮح.

- ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻸﺳﺲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ واﻷﺟﻬﺰة وﻛﺬا ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن دون اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ] اﻟﻮﺣﺪة - اﻟﻔﻴﻼ [ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.

- ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ وﺧﻄﻮات اﻟﺤﺠﺰ واﻟﺴﺪاد اﻟﻮاردة ﺑﻜﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط وإﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم وﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أى ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻄﺮح وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أى ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻜﺮاﺳﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﺮح.

- ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ] ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ - ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد -.. أﻟﺦ [ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ وﻗﺖ اﻟﺤﺠﺰ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

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