وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان خطط رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض عدد من المقترحات لعدم تكرار مشكلة انقطاع المياه مرة أخرى.

حضر الاجتماع مسئولي الوزارة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالترحيب بالمهندس عبد المطلب عمارة، معربًا عن تقديره لحجم المشكلة التي حدثت وتسببت فى انقطاع المياه عن بعض المنازل بـمدينة الأقصر، بسبب انقطاع المياه خلال فترة المشكلة والإصلاح، وما لحق بهم من أضرار، حيث أكد الوزير أن اجتماع اليوم جاء للمناقشة ووضع حل جذرى للمشكلة وعدم تكرار حدوثها مرة أخرى.

من جانبه، قدم المحافظ الشكر للوزير والجهات التابعة للوزارة للتعامل الفوري والعمل على إصلاح العطل خلال الفترة الماضية وعودة المياه للمنازل مرة أخرى عقب انقطاعها، مشيرًا إلى أن مدينة الأقصر يتم خدمتها عن طريق محطتى رفع صرف صحى متصلتين بخطى طرد قطر 1000 مم، 700 مم. وهما ما حدث بهما العطل وتم التعامل فورًا مع المشكلة وإيجاد حلول سريعة وقتها وتم الإصلاح.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ الأقصر عددًا من المقترحات التى من شأنها عدم تكرار المشكلة ووجود حلول بديلة فى حال وجود أعطال مرة أخرى أو إجراء أعمال صيانة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مشروع ازدواج للخط قطر 700 مم وتغييره بالكامل وإنشاء خط ثان بقطر 1200 مم وربطه بمحطة صرف صحي 3 ومحطة المعالجة، وكلف الوزير شركة المقاولون العرب بإتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لنهو المشكلة في أقرب وقت وتكليف نائب رئيس الشركة لمتابعة أعمال الإصلاح والصيانة شخصيًا لحين الإنتهاء منها دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كلف الوزير بتواجد ممثلين من: جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب بالموقع لوضع خطة عمل مُحكمة لكافة الأعمال بالمشروع والمتابعة الدورية له.

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