العلمين الجديدة تواصل استقبال طلاب الهندسة للاطلاع على التجربة العمرانية

استقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، طلاب معهد الهندسة والتكنولوجيا بالكينج مريوط في زيارة ميدانية لطلاب قسم الهندسة المعمارية إلى مدينة العلمين الجديدة، بهدف رفع المستوى التعليمي والعملي للطلاب من خلال الاطلاع على أحدث المشروعات العمرانية والبنية التحتية المتطورة، في إطار تعزيز الجوانب التطبيقية في التعليم الهندسي.

وخلال الزيارة تم تقديم عرض تفصيلي عن المدينة، شمل الرؤية التخطيطية التي تعتمد عليها المدينة كمركز حضاري متكامل يجمع بين التطور العمراني والاستدامة البيئية.

وأوضح مسئولو الجهاز، أن مدينة العلمين الجديدة تتميز بكونها مدينة متكاملة المرافق والخدمات، حيث تم تنفيذ شبكة حديثة من البنية التحتية لضمان توفير مختلف الاحتياجات الأساسية للسكان والزائرين، وتعتمد على محطات تحلية مياه البحر، لضمان توفير مياه الشرب بشكل مستدام، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحي التي تُستخدم في أنظمة الري الحديثة لدعم التنمية المستدامة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية للمشروعات الكبرى في المدينة، حيث تعرف الطلاب على أساليب التخطيط العمراني الحديثة، وتصميم الأبراج متعددة الاستخدامات، فضلًا عن الحلول الهندسية المبتكرة التي تم تنفيذها لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأكد مسئولو المعهد أن هذه الزيارة تأتي في إطار رؤية المعهد لربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي، مما يسهم في تأهيل الطلاب لمواكبة أحدث التطورات في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة التي أتاحت لهم فرصة التعرف على آليات تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، مؤكدين أن الزيارة عززت من فهمهم العملي وأسهمت في توسيع مداركهم.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس محمود الأمير، المشرف على مشروع الأبراج الشاطئية، والمهندس صالح محمد، المشرف على أبراج مارينا العلمين، مجموعة من طلبة كلية التصميم بالجامعة الألمانية الدولية، وذلك خلال زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة بهدف إجراء بحث أكاديمي حول الأبراج متعددة الاستخدامات بالمدينة.

تأتي هذه الزيارة ضمن إطار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالتطوير العمراني، حيث قام الطلاب بجولة ميدانية شملت أبرز المشروعات المعمارية، واطلعوا على تفاصيل تصميم وتنفيذ الأبراج متعددة الاستخدامات التي تشكل أحد معالم المدينة الحديثة.

وخلال الزيارة، استمع الطلاب إلى شرح وافٍ حول الرؤية العمرانية لمدينة العلمين الجديدة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت عمليات البناء وطرق التغلب عليها، كما أتيحت للطلاب فرصة جمع البيانات والمعلومات التي تدعم أبحاثهم الأكاديمية، مما يعزز فهمهم العملي للتخطيط والتصميم العمراني في المدن الذكية.

وأعرب الطلاب عن تقديرهم لهذه الفرصة التي مكنتهم من التعرف عن قرب على أحد أهم المشروعات العمرانية في مصر، مشيرين إلى أن هذه التجربة ستسهم بشكل كبير في إثراء دراستهم الأكاديمية وتوسيع آفاقهم في مجال التصميم المعماري.

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