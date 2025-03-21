عشرات الأسر من أهالي المحلة يجتمعون على سفرة إفطار واحدة (فيديو)

اجتمع أهالي مدينة المحلة الكبرى، اليوم، على سفرة إفطار واحدة ضمن فعاليات مبادرة "الغربية بتفرح"، التي تهدف إلى تعزيز روح المحبة والتلاحم بين أبناء المحافظة.

وقال محمد الهندي، القائم على تنظيم الحفل: "نسعى من خلال هذا الإفطار الجماعي إلى نشر روح المحبة والتكافل بين الأهالي بـ محافظةالغربية وإحياء العادات الجميلة التي تعكس أصالة الشعب المصري.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي جمعت مختلف الفئات على مائدة واحدة، متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز أواصر الود والتعاون بين أبناء المحلة الكبرى وخاصة ذوى الهمم.

وشهدت ساحة الإفطار أجواءً احتفالية بمشاركة العائلات والشباب وكبار السن وذوى الهمم، الذين حرصوا على تبادل التهاني والأحاديث الودية في هذا الحدث المجتمعي المميز.

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