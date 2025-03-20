الخميس 20 مارس 2025
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محافظ الغربية: لن نسمح بعودة الفوضى العمرانية والإزالة الفورية لكل تعدٍ

إزالة التعديات،فيتو
إزالة التعديات،فيتو

شنت محافظة الغربية حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء في مدينة المحلة الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الذي أكد أن الدولة لن تسمح باستمرار الفوضى العمرانية، ولن يكون هناك أي استثناءات في تنفيذ القانون، 

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وأشار محافظ الغربية إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لإزالة المخالفات فور رصدها،واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. 

وانطلقت حملات مكثفة في مختلف أحياء المحلة الكبرى، خاصة في المناطق التي شهدت ارتفاعًا غير قانوني للأبراج السكنية، حيث تم هدم عدد من الطوابق المخالفة، ووقف أعمال بناء تمت دون تراخيص، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان التنفيذ الحاسم للقرارات.

 

وأوضح محافظ الغربية أن هذه الحملات لن تتوقف حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع أشكال المخالفات، ولن يُسمح بأي تجاوز جديد، مؤكدًا أن التعديات على أراضي الدولة أو البناء العشوائي يمثل تهديدًا خطيرًا للتنمية، ولن يتم السماح به تحت أي ظرف، مشددًا على أن أي محاولة للالتفاف على القانون أو التحايل للحصول على تصاريح بعد البناء المخالف ستُقابل بالرفض القاطع والإزالة الفورية. كما شدد المحافظ على أن الوحدات المحلية مطالبة بتنفيذ قرارات الإزالة فورًا، والتعامل مع أي بناء مخالف وهو في المهد، دون انتظار اكتماله، مؤكدًا أن أي موظف يثبت تقاعسه أو تساهله في رصد المخالفات أو تنفيذ الإزالات سيتعرض للمساءلة القانونية الفورية.

ووجّه محافظ الغربية تحذيرًا شديد اللهجة لجميع المواطنين، بعدم الإقدام على أي أعمال بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أن الغرامات الموقعة على المخالفين ستكون قاسية، وستتضاعف لتصل إلى ملايين الجنيهات، وأضاف أن أجهزة المحافظة لن تتردد في إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين المنظمة للبناء، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الداخلية لملاحقة المقاولين والمكاتب الهندسية التي تروج للبناء المخالف، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضدهم.

وأكد محافظ الغربية أن كل من يراهن على أي تساهل أو تراخٍ في تنفيذ القانون سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة والمحاكم العسكرية، مشددًا على أن الدولة لن تتسامح مع أي تجاوز، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف مهما كانت المحاولات. وأضاف: “فترة الفوضى العمرانية انتهت إلى غير رجعة. فالإزالة قادمة لا محالة”، داعيًا المواطنين إلى التوجه للطرق القانونية إذا أرادوا البناء، لأن أي مخالفة ستؤدي إلى خسائر فادحة.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية بقوة في تنفيذ قرارات الإزالة، ولن تتراجع حتى يتم إنهاء ملف البناء العشوائي نهائيًا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير المدن وتوفير سكن ملائم للمواطنين، لكن ذلك لن يتحقق في ظل الفوضى العمرانية التي يحاول البعض فرضها. كما شدد على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل كيدٍ واحدة لضبط ملف البناء في المحافظة، مطالبًا جميع الجهات المعنية بتكثيف الرقابة اليومية، وتقديم تقارير دورية عن أي مخالفات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ القانون دون استثناءات، مؤكدًا: “لن نسمح بأن تتحول المحلة أو أي منطقة أخرى إلى بؤرة للمخالفات.. الحسم هو عنوان المرحلة، ولا تهاون مع من يتعدى على أراضي الدولة أو يعبث بالقانون”.

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