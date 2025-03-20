بحضور تجاوز الـ 2500 شخص، هندسة طنطا تنظم حفل إفطار جماعي "لمة عيلة" (صور)

نظمت كلية الهندسة بـ جامعة طنطا للعام الخامس على التوالي، حفل الإفطار الجماعي السنوي تحت شعار "لمة عيلة 5" وذلك وسط أجواء رمضانية مميزة وحضور تجاوز 2500 شخص من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.

أقيم الحفل في ساحة كلية هندسة طنطا حيث سادت أجواء من الألفة والمحبة بين الحاضرين في تقليد أصبح علامة مميزة لكلية الهندسة خلال شهر رمضان الكريم.

وشهد الإفطار حضور قيادات الكلية وجامعة طنطا الذين أشادوا بهذه المبادرة التي تعزز روح الانتماء والتواصل بين أفراد المجتمع الجامعي.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد نصر عميد الكلية عن سعادته بالإقبال الكبير على هذا الحدث السنوي، مؤكدًا أن الهدف من "لمة عيلة" هو تعزيز الروابط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين في أجواء رمضانية تعكس قيم المحبة والتسامح. كما أثنى على جهود اللجنة المنظمة، التي ساهمت في إنجاح الفعالية وخروجها بالشكل اللائق.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والتفاعلية، حيث شارك الحضور في مسابقات وجوائز، مما أضفى مزيدًا من البهجة على الأمسية.

واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية أكدت روح الأسرة الواحدة داخل الكلية.

يُذكر أن حفل الإفطار الجماعي "لمة عيلة" أصبح من الفعاليات السنوية البارزة في كلية الهندسة بـ جامعة طنطا، حيث يزداد الإقبال عليه عامًا بعد عام، مما يعكس نجاحه في تحقيق أهدافه الاجتماعية والإنسانية.

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