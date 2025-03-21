إخماد حريق شقة سكنية بالسنطة في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الغربية، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة سكنية بالسنطة البلد بسبب ماس كهربائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقه سكنية بالسنطة البلد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء بمدينة السنطة للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد للشقق السكنية المجاورة، حيث تبين نشوب الحريق فى شقة بإحدى العمارات السكنية وتم السيطرة على النيران ومحاصراتها دون وجود إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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