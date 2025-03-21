مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 22 حول نقل إش إش إلى المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل مجهولين، وفقدت جنينها جراء هذا الاعتداء.

مسلسل إش إش الحلقة 22، ماجد المصري يطلق مي عمر بعد اكتشافه الحقيقة

وفي المستشفى، حضر رجب إلى إش إش وطلب منها أن تخبره ما الذي حدث لها، عندها، قررت إش إش أن تكشف له الحقيقة كاملة، وأخبرته بكل التفاصيل قبل معرفتها بمختار وكذلك كواليس ارتباطها به وزواجها منه وما فعله بعد ذلك، كما كشفت له سر زواجها منه واعترفت أنها أضعف من أن تدخل في شجار معه هو وعائلته، كما طلبت منه أن يسمح لها بالهرب من هذه المعركة وطلبت أن يطلقها وهو ما حدث بالفعل.

ثم عادت إش إش إلى المنزل وتحدثت مع صفاء حول حزنها الشديد لما حدث لها، أما رجب فتوجه إلى مختار وواجهه بالحقيقة، وبعد اعترافات وعتاب تصالح الاثنان، وشعر مختار بسعادة غامرة بعدما سامحه رجب وأعاده إلى منزله وعمله.

ولاحقًا، ذهب فرج إلى رجب وتحدث معه، ودعاه رجب أن يصفي كل المشكلات بينهما، وقرر رجب أن تعود العلاقات من خلال الاحتفال بزواج مختار ولبنى وإقامة حفل زفاف كبير، أما إش إش، فقد التقت بالضابط معتصم، وأخبرته أنها تطلقت من رجب، كما أعربت عن رغبتها في التوقف عن كل شيء وأن تعيش حياتها في سلام، ويتم إقامة حفل زفاف كبير لمختار وإش إش، وظهرت إش إش وهي تراقب الحفل من بعيد.

مسلسل إش إش الحلقة 21

بدأت الحلقة 21 من مسلسل إش إش بتصاعد درامي قوي، حيث تفاجأ رجب بمحاولة مختار الاعتداء على زوجته إش إش، ما جعله يفقد السيطرة على أعصابه.

اندفع بسرعة إلى الشقة وهو في حالة غضب عارم، وانهال بالضرب على مختار داخل المنزل، ثم أكمل ضربه أمام الجميع في الشارع، ليؤكد للجميع أن علاقته بمختار قد انتهت تمامًا، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

وبعد عودته إلى المنزل، تصاعدت الأحداث عندما حاولت لبنى الانتقام لمختار، فدخلت في مواجهة مع إش إش، التي لم تتردد في ضربها، لكن مع سماعها صوت رجب قادمًا، تعمدت ترك لبنى تضربها، حتى توهمه بأنها ضحية لمؤامرة.

وبالفعل، وقع رجب في الفخ، فقام بضرب لبنى وطردها من المنزل، وفي المقابل، لم يستسلم مختار بسهولة، فقد استبد به الغضب وذهب إلى بيت عبد العاطي وهو يضمر نوايا سيئة تجاه إش إش.

أما رجب، فرغم تأكيده في السابق أنه لا يهتم بمعرفة والد طفل إش إش، فإنه منحها مهلة يوم واحد للاعتراف بالحقيقة، متمنيًا ألا يكون مختار هو الأب، ثم دخل في اجتماع مع المعلم النوري واتفق معه على موعد تسليم الصفقة، إلا أن إش إش كانت تتنصت وقامت بالاتصال بالضابط معتصم، ليتم الإعداد لمداهمة المكان والقبض على رجب.

في الوقت نفسه، توجهت إش إش إلى منزل والدتها، لكنها تفاجأت بوجود بوشكاش هناك، الذي بدأ بابتزازها، مطالبًا بمبلغ مليون جنيه مقابل عدم إفشاء سر إش إش وعندما علم بوجود 400 ألف إضافية، رفع مطالبه إلى مليون و400 ألف جنيه، متعهدًا بعدم إفشاء أي أسرار أخرى، وبالفعل، استلم المال وغادر المكان.

أما مختار، فبعد فشله في السيطرة على الموقف، لجأ إلى فرج الجريتلي، معلنًا استعداده لتنفيذ أي شيء يطلبه منه، حتى لو كان الأمر يتطلب طلاق لبنى.

واختُتمت الحلقة بمكالمة هاتفية من مختار، حيث قام بتهديد إش إش، مؤكدًا لها أنه لن يتركها ولن يتخلى عن “حقه”، وبينما كانت إش إش تغادر المنزل، تفاجأت برجال مجهولين يهاجمونها، حيث انهالوا عليها بالضرب العنيف مستهدفين بطنها بشكل خاص، قبل أن يتركوها في حالة يُرثى لها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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