مفاجأة في انتظار عمرو سعد بالحلقة 22 من مسلسل سيد الناس

ينتظر الجمهور الحلقة 22 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد خلال موسم رمضان 2025، حيث تتضمن الحلقة التي من المقرر أن يتم عرضها الليلة، مفاجأة كبيرة لعمرو سعد، حيث إن “السواح” كمال أبو ريا، اكتشف سر المفتاح الذي تركه المعلم “رشدي” لعمرو سعد وأشقائه من خلال خزنه في أحد البنوك.

ومن المفترض أن تكشف الحلقة عن نية “السواح” تجاه “عمرو سعد” هل يخبره بأنه اكتشف سر المفتاح الذي تركه له والده، أما سيلعب بأعصابه إلى بعض الوقت.

مسلسل سيد الناس حلقة 21

مسلسل سيد الناس، وكانت الحلقة 21 من مسلسل سيد الناس بدأت بقيام عمرو سعد “الجارحي أبو العباس” بضرب أشقائه مجدي “أحمد فهيم” وعفيفي “أحمد رزق” بالإضافة إلى ضربه زوجة أبيه اعتماد، بسبب الضغط الذي يمر به بعد قتل نجله الجارحي.

وتتوالى الأحداث، وتظهر “فتحية” في الحارة وتقابل سماح الهواري “منة فضالي” خارج المنطقة وتطلب منها أن تستدرج مجدي شقيق الجارحي لكي تقتله وطلبت منها أن تفكر في الأمر، وفي مشهد أخر، تقوم نشوي مصطفي “شفعة الدباغ” بإقناع ابنتها “سماح” بأنها توافق علي كلام فتحية، لكي يخلو الجو معها مع الجارحي بعدما انفصلت زوجته امنة عنه بعد وفاة نجلهما أدهم الجارحي.

وتستمر الأحداث، ويقوم “فارق الجباس” بتخطيط خبيث لكي ينجح في الوقيعة بين الجارحي وأشقائه وخدع “مجدي” وقال له إن شقيقه الجارحي يريد أن يستحوذ علي دهب المنجم بمفردة، بينما جلس أيضا مع عفيفي وأخبره بأن شقيقه هو الذي قام بتحريض أحد المنتجين علي زوجته وكتب شرط جزائي 2 مليون دولار عليها

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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