الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مفاجأة في انتظار عمرو سعد بالحلقة 22 من مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس،
مسلسل سيد الناس، فيتو

ينتظر الجمهور الحلقة 22 من  مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد خلال موسم رمضان 2025، حيث تتضمن الحلقة التي من المقرر أن يتم عرضها الليلة، مفاجأة كبيرة لعمرو سعد، حيث إن “السواح” كمال أبو ريا، اكتشف سر المفتاح الذي تركه المعلم “رشدي” لعمرو سعد وأشقائه من خلال خزنه في أحد البنوك.

ومن المفترض أن تكشف الحلقة عن نية “السواح” تجاه “عمرو سعد” هل يخبره بأنه اكتشف سر المفتاح الذي تركه له والده، أما سيلعب بأعصابه إلى بعض الوقت.

مسلسل سيد الناس حلقة 21 

مسلسل سيد الناس، وكانت  الحلقة 21 من مسلسل سيد الناس بدأت بقيام عمرو سعد “الجارحي أبو العباس” بضرب أشقائه مجدي “أحمد فهيم” وعفيفي “أحمد رزق” بالإضافة إلى ضربه زوجة أبيه اعتماد، بسبب الضغط الذي يمر به بعد قتل نجله الجارحي.

وتتوالى الأحداث، وتظهر “فتحية” في الحارة وتقابل سماح الهواري “منة فضالي” خارج المنطقة وتطلب منها أن تستدرج مجدي شقيق الجارحي لكي تقتله وطلبت منها أن تفكر في الأمر، وفي مشهد أخر، تقوم نشوي مصطفي “شفعة الدباغ” بإقناع ابنتها “سماح” بأنها توافق علي كلام فتحية، لكي يخلو الجو معها مع الجارحي بعدما انفصلت زوجته امنة عنه بعد وفاة نجلهما أدهم الجارحي.

وتستمر الأحداث، ويقوم “فارق الجباس” بتخطيط  خبيث لكي ينجح في الوقيعة بين الجارحي وأشقائه وخدع “مجدي” وقال له إن شقيقه الجارحي يريد أن يستحوذ علي دهب المنجم بمفردة، بينما جلس أيضا مع عفيفي وأخبره بأن شقيقه هو الذي قام بتحريض أحد المنتجين علي زوجته وكتب شرط جزائي 2 مليون دولار عليها 

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيد الناس مسلسل سيد الناس عمرو سعد سيد الناس قصة مسلسل سيد الناس عمرو سعد

مواد متعلقة

مشوار محمد سامي في الدراما التلفزيونية من "آدم" لـ "سيد الناس" (فيديو جراف)

مسلسل سيد الناس حلقة 21، عمرو سعد يضرب أشقاءه بعد وفاة نجله وخطة خبيثة من أحمد زاهر

الأكثر قراءة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

منعا للوقوف والانتظار.. خطوات حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

الأغلى بـ 10500 جنيه، الجنون يصيب أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق

رسميا، فيفا يعلن استبعاد هذا النادي من كأس العالم للأندية 2025

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

منوعات

المزيد

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما فضل ليلة القدر ووقتها، وماذا يقال فيها؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

منهك نفسيًا، عمرو خالد يقدم طريقة مجربة تحميك من الاحتراق الداخلي (فيديو)

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

المزيد
الجريدة الرسمية