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ثقافة وفنون

مسلسل سيد الناس حلقة 20، عمرو سعد يحضن جثة ابنه داخل القبر وصدمة لـ منة فضالي

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 20 من مسلسل سيد الناس أحداثًا ساخنة بعد خروج عمرو سعد من النيابة.

 

مسلسل سيد الناس حلقة 20 

و بدأت الحلقة، بمشهد مؤثر لعمرو سعد “الجارحي أبو العباس” حيث إنه ذهب لزيارة نجله وفتح القبر ونزل واحتضن جثته في مشهد مثير ودرامي، على أنغام “سلام يا حتة مني” للفنان أحمد سعد.

وتتوالى أحداث الحلقة، وتقلب ميادة الجباس موازين الأحداث، حيث أخبرت والدتها “منة فضالي، أنها تزوجت أدهم الجارحي ”نجل عمرو سعد" في نفس يوم مقتله، لتدخل بعدها منة فضالي في صدمة بعدها.

وتستكمل الأحداث وفي مشهد مثير، يضرب عمرو سعد شقيقه مجدي بعدما ذله وكسر بنفسه ورفض أن يخرجه من النيابة، والمثير أيضًا أن سارة “بشرى” زوجة مجدي تشك أن زوجها هو الذي قتل نجل شقيقه.

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 19 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد أحداثًا مشوقة بعد وفاة نجله.

 

مسلسل سيد الناس حلقة 19 

وشهدت الحلقة، ذل مجدي “أحمد فهيم” لشقيقه الجارحي “عمرو سعد ” حيث إنه ظل يتوسل إليه بأن يخرجه من السجن لكي يذهب لدفن نجله أدهم الجارحي، ولكن مجدي رفض بشدة وأخبره أنه يريد أن يتوجع ويتذوق طعم الذل مثلما فعل فيه.

 

وتتوالى الأحداث، وفي مشهد درامي يدخل عمرو سعد في حالة انهيار وبكاء شديدة بسبب ذل شقيقه مجدي له، الذي رفض أن يخرجه من السجن لكي يدفن نجله 

وتستمر الأحداث، وتشك “عليا" رنا رئيس في شقيقها مجدي بأنه هو الذي قتل نجل شقيقهما، خاصة أن خرج من المستشفى واختفى في نفس يوم وفاة أدهم الجارحي.

وتتوالى الأحداث، ويقرر مجدي أن يذهب للنيابة ويخبرهم بأن شقيقه الجارحي ليس لديه دخل في محاولة ذبحه ويتم إخلاء سبيله.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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مسلسل سيد الناس حلقة 20 مسلسل سيد الناس سيد الناس سيد الناس حلقة 20

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