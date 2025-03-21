مسلسل سيد الناس حلقة 21، عمرو سعد يضرب أشقاءه بعد وفاة نجله وخطة خبيثة من أحمد زاهر

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 21 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد خلال شهر رمضان 2025، أحداثًا مشوقة.

مسلسل سيد الناس حلقة 21

وبدأت الحلقة، بقيام عمرو سعد “الجارحي أبو العباس” بضرب أشقائه مجدي “أحمد فهيم” وعفيفي “أحمد رزق” بالإضافة إلى ضربه زوجة أبيه اعتماد، بسبب الضغط الذي يمر به بعد قتل نجله الجارحي.

وتتوالى الأحداث، وتظهر “فتحية” في الحارة وتقابل سماح الهواري “منة فضالي” خارج المنطقة وتطلب منها أن تستدرج مجدي شقيق الجارحي لكي تقتله وطلبت منها أن تفكر في الأمر، وفي مشهد أخر، تقوم نشوي مصطفي “شفعة الدباغ” بإقناع ابنتها “سماح” بأنها توافق علي كلام فتحية، لكي يخلو الجو معها مع الجارحي بعدما انفصلت زوجته امنة عنه بعد وفاة نجلهما أدهم الجارحي.

وتستمر الأحداث، ويقوم “فارق الجباس” بتخطيط خبيث لكي ينجح في الوقيعة بين الجارحي وأشقائه وخدع “مجدي” وقال له إن شقيقه الجارحي يريد أن يستحوذ علي دهب المنجم بمفردة، بينما جلس أيضا مع عفيفي وأخبره بأن شقيقه هو الذي قام بتحريض أحد المنتجين علي زوجته وكتب شرط جزائي 2 مليون دولار عليها

مسلسل سيد الناس، وشهدت الحلقة 20 من مسلسل سيد الناس أحداثًا ساخنة بعد خروج عمرو سعد من النيابة.

مسلسل سيد الناس حلقة 20

و بدأت الحلقة، بمشهد مؤثر لعمرو سعد “الجارحي أبو العباس” حيث إنه ذهب لزيارة نجله وفتح القبر ونزل واحتضن جثته في مشهد مثير ودرامي، على أنغام “سلام يا حتة مني” للفنان أحمد سعد.

وتتوالى أحداث الحلقة، وتقلب ميادة الجباس موازين الأحداث، حيث أخبرت والدتها “منة فضالي، أنها تزوجت أدهم الجارحي ”نجل عمرو سعد" في نفس يوم مقتله، لتدخل بعدها منة فضالي في صدمة بعدها.

وتستكمل الأحداث وفي مشهد مثير، يضرب عمرو سعد شقيقه مجدي بعدما ذله وكسر بنفسه ورفض أن يخرجه من النيابة، والمثير أيضًا أن سارة “بشرى” زوجة مجدي تشك أن زوجها هو الذي قتل نجل شقيقه.

مسلسل سيد الناس، شهدت الحلقة 19 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد أحداثًا مشوقة بعد وفاة نجله.

مسلسل سيد الناس حلقة 19

وشهدت الحلقة، ذل مجدي “أحمد فهيم” لشقيقه الجارحي “عمرو سعد ” حيث إنه ظل يتوسل إليه بأن يخرجه من السجن لكي يذهب لدفن نجله أدهم الجارحي، ولكن مجدي رفض بشدة وأخبره أنه يريد أن يتوجع ويتذوق طعم الذل مثلما فعل فيه.

وتتوالى الأحداث، وفي مشهد درامي يدخل عمرو سعد في حالة انهيار وبكاء شديدة بسبب ذل شقيقه مجدي له، الذي رفض أن يخرجه من السجن لكي يدفن نجله

وتستمر الأحداث، وتشك “عليا" رنا رئيس في شقيقها مجدي بأنه هو الذي قتل نجل شقيقهما، خاصة أن خرج من المستشفى واختفى في نفس يوم وفاة أدهم الجارحي.

وتتوالى الأحداث، ويقرر مجدي أن يذهب للنيابة ويخبرهم بأن شقيقه الجارحي ليس لديه دخل في محاولة ذبحه ويتم إخلاء سبيله.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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