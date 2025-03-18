الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

زوجها توفي من 13 عاما وأبناؤها متفوقون، قصة الأم المثالية الثانية على الجمهورية من أسوان

مؤتمر الإعلان عن
مؤتمر الإعلان عن الأم المثالية

حصلت منى نجار سليمان، من مركز دراو بمحافظة أسوان على لقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، وهي  لديها 5 أبناء وتوفي زوجها منذ 13 سنة، ولم تتزوج وقررت أن تعكف على تربية أبناءها حتى تفوقوا دراسيا والتحقوا بكليات القمة وحصلوا على المؤهلات العليا، وحرصت على تعليم الأبناء ما بين بالكالوريوس التجارة والهندسة وماجستير الطب وطلاب بكلية الطب والصيدلة "ذكور وإناث".

سعيدة بحصولها على لقب الام المثالية 

وقالت  الام المثالية إنها سعيدة بحصولها على اللقب وخاصة المحيطين بها أطلقوا عليها لقب الأم المثالية من سنوات طويلة لما قدمته لأولادها بعد وفاة والدهم ولم تتوقع فوزها بهذا اللقب.

وأضافت أنها كانت طالبة متفوقة وتأمل في الحصول على الثانوية العامة ولكنها غيرت مسارها التعليمى بعد وفاة أمها، لخدمة والدها وإخوانها والتحقت بالثانوية التجارية وحصلت على المركز الثالث وبعدها تزوجت وسافر زوجها وعادت للعيش بمنزل والدها.

أشارت إلى أنه بعد وفاة والدها كانت تخدم زوجة والدة زوجها التي كانت تعيش بمفردها، وبفضل دعواتها لها، تم قبول تعيينها في الحكومة وكانت تعمل وترعاها مع أولادها، ثم أكملت دراستها والتحقت بالجامعة المفتوحة وأتمت دراستها حتى توفي زوجها منذ 13 عام، وحصلت ابنتها على درجة الماجستير وتعمل مدرس مساعد بإحدى الكليات، وانتهت ابنتها الثانية من الدراسة بكلية الطب البشري، بينما حصل أبناؤها الذكور على بكالوريوس التجارة ويعمل محاسب بإحدى الشركات والآخر حصل على بالكالوريوس الهندسة ويعمل مهندس معماري والابن الأصغر يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة.

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​ أسوان مسابقة الأم المثالية اللقب الأم

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