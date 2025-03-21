الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

تلقى النادي الأهلي هزيمة مفاجأة من نظيره فريق إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية سابقا ”. 

النادي الأهلي عاد للمشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة سابقا” من بوابة مباراة إنبي، بعد غياب دام لمدة نسختين بعد اعتذار الأحمر عن المشاركة لأسباب مختلفة. 

الأهلي لم يشارك في البطولة سوى في نسختها الأولى فقط والتي أقيمت موسم 2022، حيث تواجد حينها في المجموعة الثانية رفقة الإسماعيلي والمقاولون وسموحة والجونة والبنك الأهلي

الأهلي لا يعرف الفوز في كأس عاصمة مصر

وخلال النسخة الأولى التي شارك فيها الأهلي في البطولة بمسماها القديم “ كأس الرابطة المصرية” خاض الأحمر حينها 5 مباريات، جمع خلالها 4 نقاط فقط، لم يحقق الفوز في أي منهم، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة، وتمكن هجوم الفريق وقتها من تسجيل 3 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف. 

وفي النسخة الحالية من البطولة لم يخوض الأهلي حتى الآن سوى مباراة إنبي والتي تلقي بها الهزيمة بهدف نظيف. 

مما يعني ان الأهلي طوال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس عاصمة مصر لعب 6 مباريات فقط حتى الآن لم يحقق الفوز في أي منهم. 

نتائج الأهلي في كأس عاصمة مصر حتى الآن 

موسم 2022، الأهلي ضد الجونة 0ـ0

موسم 2022، الأهلي ضد الإسماعيلي 1ـ1

موسم 2022، الأهلي ضد المقاولون 1ـ1

موسم 2022، الأهلي ضد سموحة 0ـ3

موسم 2022، الأهلي ضد البنك الأهلي 1ـ1

موسم 2025، الأهلي ضد إنبي 1ـ0  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا” . 

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