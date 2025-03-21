الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري الكرة النسائية الليلة

الأهلي يواجه الزمالك
الأهلي يواجه الزمالك اليوم في قمة دوري الكرة النسائية

يستضيف نادي الزمالك لكرة القدم النسائية في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، منافسه وغريمه التقليدي النادي الأهلي في مباراة القمة التي تحمل رقم 2 تاريخيًا، بين قطبي الكرة المصرية في دوري السيدات.

ويدخل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الفرنسي ديميتري ليبوف، مباراة اليوم محتلا المركز الثاني من الترتيب العام برصيد 52 نقطة، خلف فريق مسار المتصدر للبطولة برصيد 55 نقطة.

بينما يدخل الزمالك اللقاء محتلا  المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة، برصيد 48 نقطة، ويمنى النفس بتحقيق فوزه الأول تاريخيا على الأحمر.

وكان الأهلى انتصر على الزمالك بهدفين لهدف، في القمة الأولى التي جمعت الفريقين 4 أكتوبر الماضي، وأحرز ثنائية الأهلي شارتي روبن بينما سجل للزمالك سييستا اكوي.

ويغيب المدير الفني للزمالك عادل حسين عن الوقوف على الخطوط في القمة المقرر لها اليوم، برفقة معاونه حسام سعد بعد طرد الثنائي في مباراة مودرن سبورت الأخيرة.

وتعرض عادل حسين للطرد في مباراة الفريق الأخيرة، أمام مودرن سبورت للاعتراض، على قرارات حكم اللقاء شاهندة المغربي، لإلغاء هدفين للفريق، بجانب إشهار 6 بطاقات ملونة.

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