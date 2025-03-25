«الطرشي» فاتح الشهية الطبيعي على موائد رمضان.. صاحب أقدم محل بالسيدة زينب: سعر الكيس يبدأ من 20 جنيهًا.. وهذه أشهر الأنواع (فيديو)

دائما ما يرتبط الطرشى فى مصر بموائد الطعام المختلفة وخاصة فى شهر رمضان فهو يفتح الشهية على الطعام ويضيف نكهة لموائد الإفطار وله أشكال وأنواع مختلفة سواء فى الثمار أو الخضراوات أو طريقة تخليلها التى تختلف عن الأخرى ويعود الاختيار بين كل تلك هذه الأنواع تفضيلات المستهلك.

بداية نشأة أقدم محل الطرشى بالحلمية

ويقبل المصريون على أكل الطرشى كفاتح للشهية منذ فترة طويلة من الزمن.

ويعتبر طرشجى الحلمية بالسيدة زينب أقدم محلات المخلل بالمنطقة، فشهرته بدأت منذ حوالي اثنين وستين عاما بشكل متواصل ولديه باع طويل فى تقديم الطرشى محلى الصنع "الطرشى البلدى".

شهرته جعلت الزبائن تأتى له من أماكن بعيدة بالقاهرة مثل منطقة الرحاب والتجمع الخامس كما انه يأتى إليه أولاد زبائنهم القدامى وأحفادهم وهناك زبائن معروفين بالنسبة له تأتى اليه بانتظام منذ سنين.

ويجذبهم بالمحل انه يقدم لهم الطرشى بالجودة المطلوبة والتتبيلة الجيدة التى تحتوى على الدقة والشطة والثوم ومع الزمن اعتادوا عليه واصبح من الصعب الاستغناء عنه.

هذه المكونات بطريقة صناعتها لم تتغير حتى مع مرور الزمن فهى موجودة منذ افتتاح المحل وكل زبون يأخذ نوع المخلل حسب طلبه ويتم تعبئته فى اكياس الطرشى البلدى مع تتبيلته المميزة التى يفضلها.

استمرار عمل المحل

محمود صلاح الدين عبد السلام تولى مسؤولية إدارة المحل بعد وفاة والده وأخوه الأكبر فبالرغم من أنه يملك المكان بالوراثة إلا انه لا يفكر أبدا فى تغيير نشاط المحل لنشاط آخر أو بيعه فهو يحب مهنته وقرر أن يستمر بها ويحاول جاهدا المحافظة على بيع نفس أنواع المخللات المختلفة منذ افتتاحه حتى يومنا هذا ويأمل ان يكمل أولاده مهنته ويطوروها أكثر.

أسعار المخلل المتوفرة فى متناول الزبون، فكيس المخلل يتراوح مابين 20 و30 جنيها او يمكنه شراء برطمان المخلل كما انه يختار انواع المخلل التى يريدها مثل الليمون أو بصل أو زيتون أو دمجهم مع بعضهم البعض أو دمجهم بأنواع أخرى فهذا ما يقع على اختيار الزبون لنوع المخلل الذى يفضله كما انه يمكن ان يختار إذا كانت ماء المخلل حامى او بارد او شطة خفيفة مثلا، فمحمود يبذل مجهودا حتى يرضى كافة طلبات زبائنه وأهوائهم قدر المستطاع.

فوائد الطرشي

يعمل على تنظيم مستوى السكر بالدم وحماية الكبد،وعلاج تقلصات وتشنجات العضلات،كما أنه مصدر لمضادات الأكسدة فهى موجودة بشكل طبيعى فى الفواكه والخضراوات وتساعد على الوقاية من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، كما أن استخدام عملية التخليل يؤدى إلى حفظ الخضراوات وبالتالى يحافظ على مضادات الأكسدة بها فيزيد من فاعليتها الصحية على العكس فإن طهى الخضراوات قد يؤدى إلى كسر بعض المواد الغذائية الحساسة للحرارة مثل مضادات الأكسدة.

أضرار الطرشي

قد تؤدى زيادة تناوله إلى ارتفاع ضغط الدم وخاصة لمريض ضغط الدم، ويمكن للصوديوم الموجود في المخلل أيضًا أن يسبب ضعف العظام عن طريق ارتشاح الكالسيوم فى العظام، مما قد يسبب ضعفها ويزيد من خطر الإصابة بكسور في العظام.

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