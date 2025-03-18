هل تهكير البيانات حرام حتى لو بعمله علشان حاجة صح.. رد غير متوقع من علي جمعة (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية القمار والمراهنات.

“الهاكر” والقرصنة حلال أم حرام؟

وتساءلت إحدى الفتيات: هل كل حالات التهكير (hacking The) حرام، أم يوجد حالات مثلا، نية الهاكر خير مثل الـ(Ethical Hacking) أو (white hacking) أي القرصنة الأخلاقية، حيث أن الهاكير نفسه بيرجع بيانات مسروقة أصلا، ويكون يعمل مع القانون (legal)، ويكون عنده العلم أن الشخص ده سيدخل على البيانات ويرجعها مرة ثانية أو يصلح النظام الأمني (fixing the security system)؟

وكان رد الشيخ جمعة: سؤال جيد لأنه سيجعلنا نضع قاعدة عامة، أن كل ما هو نافع، خالٍ من الممارسات المنحرفة، خالٍ من القمار والمراهنات فهو حلال؛ لأنه أصل القرصان له فائدة إذا جعل قرصنته في سبيل الله، أما لو جعلناها في البلطجة وقلة التدين، وتتبع عورات الناس وتهديدهم، إذن يعاقب، لذا فأنت تقولين بنفسك أنه يجلب المعلومات المسروقة، أي أنه مثل الشرطة، عندما يهاجم وكر العصابة ويأخذ منها المسروقات لردها لأصحابها، فإذن هي القاعدة العامة هكذا: أن كل نافع في العالم السيبراني، كل نافع، خالٍ من الشر والفساد يكون حلالا، وكل فاسد وضار يكون حراما.

اللعب بالزهر، حلال أم حرام؟

وتساءلت فتاة: لما نيجي نلعب مثلا بالنرد أو الزهر، هل تعتبر حراما، ومن أنواع القمار أو المراهنة؟

وأجاب الشيخ: هل بها قمار أم لا؟، القمار به مالٌ.. فيها مراهنات، لكن محض التسلية، محض التدريب، لا شيء فيه، لأنه لا يوجد به مقامرة، ويشترط هنا عدم تضييع الوقت، يعني سيعد نوعا من أنواع اللغو، اللغو في نفسه هو مباح، لكن مع ذلك فإن التنزه عنه أفضل، لكن هو نفسه مباح، وده زي ما بنرغي مع بعض، الرغي نفسه لغو لكن لو أحنا شغلنا زمننا بالذكر أو بالصلاة أو العبادة كان سيكون أفضل لكن لما رغينا مفيش مانع، يعني يوجد ما هو أحسن، فهذه الألعاب يشترط بها عدم تضييع الأوقات فقط، مفيش بقى أوقات ضايعة، فأديت ما عليا وأديت كذا إلى آخره فهو مباح.

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