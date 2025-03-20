هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ وليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعض؟ جمعة يجيب

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية صلة الأرحام.



وقال الدكتور علي جمعة: صلةُ الأرحام قضية مُهمَّة، وكثيرٌ جدًّا من الناس يسأل عنها، خاصة في عصرنا الحالي، حيث تسارعت الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا، وانتشر بحيث لم يعد مثل السابق.

اختراعات كثيرة خلال قرن واحد

من 1830 إلى 1930، اخترع الإنسان واكتشف كمًّا من الاختراعات، والاكتشافات في الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا: التليفون والتليفزيون والكاميرا والفيديو، والكمبيوتر، وصناعة السينما، والتسجيل الصوتي.. السيارة والطائرة والقاطرة.. صارت الاتصالات والمواصلات مختلفة.. بدل من ركوب الجمل والحصان، لننتقل من بلد لبلد، بقينا ننتقل بالطيارة والقطار والسيارة، والقطار تطور، وبقى بالطاقة الشمسية والذرية، وأصبح الزمن الذي نستغرقه في 15 يوم ناخده في ساعة.. زمان لما كنا بنسافر من هنا لأسكندرية ناخد أسبوع، لكن دلوقتي ساعة بقينا في أسوان أو مرسى مطروح، وفي البلاد الأخرى أيضا.. 14 ساعة نلاقي نفسنا في أمريكا أو اليابان.

رحلة ابن بطوطة من "إسبانيا" للمالديف 25 سنة

الدنيا تغيرت؛ ابن بطوطة لما خرج من الأندلس "أسبانيا حاليا"، لغاية المالديف، ورجع تاني، أخد أكتر من 25 سنة.. لكن النهاردة ممكن أركب من لندن إلى المالديف، مفيش 7 أو 8 ساعات.. الدنيا اتغيرت، واتغيرت أكتر لما نزل المحمول، ومع الإنترنت والسوشيال ميديا.



كل هذا جعل في الحياة زحمة، الناس افتكروا إن الحاجات دي سهلت الأمور.. لا.. الإمام النووي لما كان بيكتب المؤلفات بتاعته، مفيش، لا بيتحرك.. ده هو من حتة على بعد 60 كيلو اسمها "نوى".. كان يروح لها مرة كل شهرين.. ياخد من أمه الكعك اللي ياكله؛ علشان هو منقطع للعلم، طول النهار يكتب ويذاكر، فأنشأ لنا مكتبة ضخمة..



والواحد حاليا يقوم من النوم يلاقي "الواتس آب"، والسوشيال ميديا، على ما يرد عليها تكون مرت ساعتين تلاتة.. علشان ينتقل.. مثلا ورايا عزاء، انتقل من طرف المدينة للمدينة الأخرى.. رايح ساعة، وراجع ساعة، وهناك ساعة.. ضاعت الـ3 ساعات.



علشان أروح في مهام عمل للأسكندرية محتاج ساعتين في القطار، وارجع في ساعتين، وأقعد هناك 3 أو 4 ساعات، يبقى اليوم راح.

الدنيا أصبحت ثقيلة والوقت اتبهدل

أصبحت الدنيا ثقيلة، لأنه لما كان حد يموت في الأسكندرية الخبر يوصل لنا بعد 15 يوم، إن فلان مات، أو إن فلان تزوج، أو أن فلان جاء من الخارج.. دلوقتي بالتليفون عرفت إنه مات فلازم أروح، علشان أؤدي الواجب، أو علشان الشغل.. فالوقت مبقاش موجود.. اتبهدل.



في ظل ده ازاي أعمل صلة الأرحام؟! بيني وبين ابن عمي مثلا، عايز أتصل بهبس مش فاضي، عايز أروح له بس الفرق اللي بيني وبينه ساعتين رايح وجاي.. كان زمان ابن عمي جنبي، بنصلي سوا في المسجد.. فكانت الحكاية سهلة.



النهاردة تباعدت الأماكن.. بالرغم من أنها في الظاهر تقاربت.. أصبح اليوم مشحون بالشغل والأحداث والأخبار، والأفعال والنشاط، أكتر من الأول بعشرات المرات، ولذلك أقول لك: أنا قابلتك الأسبوعين اللي فاتوا، تقول لي: ده فيه 6 شهور مضت ما شُفتكش.. فالوقت لم تعد به بركة.. نعمل إيه؟!

"سددوا وقاربوا"

"سددوا وقاربوا"، النبي، صلى الله عليه وسلم، أعطى لنا قاعدة علشان نتعامل مع الحاجات دي.. اسمها "سددوا وقاربوا"، يعني اعمل اللي تقدر عليه.. اللي في وسعك.. ابن عمي اللي أنا مش عارف أروح له، اتصل به بالتليفون.. طيب، هل الاتصال كافي؟! مش كافي، إنما نتصل به علشان يبقى فيه ود ورحمة وتواصل، ابن خالتي كذلك.. ونحاول في يوم عيد.. مناسبة.. أجازة، إننا نتجمع في مكان حول إفطار، أو عشاء.. يقى فيه ود إنساني.. يرجع الإنسان للطبيعة بتاعته.

حول هذا الموضوع "صلة الرحم"، وكيف ننفذه، وكيف نتعامل مع هذه القضية، نحاول أن نناقش بعض الأسئلة.

هل صلة الرحم بالزيارة بس؟

وتساءل شاب: ليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعضها مع إني من خلالها أقدر أعرف أحوال قرايبي أسرع؟ وهل صلة الرحم بالزيارة بس؟

وأجاب الدكتور جمعة: أنت سألت سؤالين بعضهم يجاوب بعضا.. السوشيال ميديا تمكننا من طي المسافات، يبقى هو في لندن، وأنا هنا، ونتكلم مع بعض ونشوف بعض.. لكن في نفس الوقت حرمتنا من الشعور الإنساني الذي يحدث عند اللقاء، ربنا خلق فينا طاقة، تسبب عند اللقاء نوع من أنواع الود.. السوشيال ميديا جعلتنا رقميين، يعني في الصورة هو أمامي، وأنا أمامه.. لكن الود فين؟!



الود بيحصل لما بنسلم على بعض.. لما نغيب عن بعض شوية، وبعدين نحضن بعض لما نلتقي.. تحس فيها بحب، بود، برحمة.. لما يبقى معايا ويحتاج لطبيب، أو حل مشكلة، فأحلها له، أو أجيب له الطبيب.. الحياة الإنسانية اللي فيها المعاني.. الرحمة مش موجودة في السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا مفيهاش روح

وأوضح المفتي الأسبق: السوشيال ميديا عاملة زي الصورة مفيهاش روح.. لكن الحياة فيها روح.. فيه فرق كبير جدا بين أنك تتكلم مع شخص عن طريق الزووم، وللا الفون، أو الكونفرانس كول، وبين إنك تشوفه، وتتعامل معه، أو تطبطب عليه، وتشاركه الألم أو الأمل أو الحالة بتاعته.



احنا حولنا الإنسان إلى ما يشبه الروبوت، أو الآلة، لكن الإنسان ليس صورة فقط، ولا صوت فقط، ولا أخبار فقط.. ممكن عن طريقه نعمل شيئا من المعرفة، أحسن من لا شيء.. كونك تتصل بأقاربك، وتصل رحمهم عن طريق السوشيال ميديا أحسن من القطيعة.. لكنها لا تكفي.. يبقى فيه فرق بين إننا هانعملها، كأقل ما يكون، بين أنها تكفي وللا لأ.. في الحقيقة لا.

السوشيال ميديا بتعمل نوع من أنواع المعرفة والأخبار، لكن مش بتعمل نوع من أنواع الحب، الود، المشاعر الإنسانية.. الخدمات الإنسانية.. ده اللي مفقود في السوشيال ميديا.



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