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دين ودنيا

شاب يسأل: هل التبرع بمكسب القمار حلال أم حرام؟ علي جمعة يحسم الجدل

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية القمار والمراهنات.

وقال الدكتور علي جمعة: اليوم نحاول أن نتكلم عن مسألة قديمة جديدة.. أما جهة القدم فيها فهي القمار والمراهنات.. والقمار حرَّمه الله، سبحانه وتعالى؛ لأنه فيه نوع من أنواع الظلم والمخاطرة: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

القمار بلوة.. ويسبب الإدمان

والقمار في الصالات والكازينو يسبب الإدمان؛ لأنه فيه نوع من أنواع التحفيز.. يعطي له حافزا حافزا لأن يكمل، فعندما يخسر تصعب عليه نفسه أنه خسر ويدخل في دورة ثانية وثالثة وعاشرة.. وتزداد مديونيته ويزداد خراب البيوت، وكثيرون باعوا ممتلكاتهم، وآخرون دخلوا السجن من جراء هذا القمار.. القمار بلوة من البلايا.

ممنوع دخول المصريين

وأضاف: طلبت بعض الفنادق في مصر مراعاةً لطلبات السياح أن يكون فيها ساحة أو صالة للقمار؛ لذا عندما صدر القانون لمنع المصريين منه أي أنه عند الذهاب إلى فندق عادة ما نجد في آخر دور صالة قمار، عند الدخول إليها يتم منعك، ليس لدينك، بل لأنك مصري، لأنه متاح للسياحة فقط، والضروة تُقدَّر بقدرها وهو ممنوع للمصريين، ومازال هذا القانون متواجد حتى الآن، الجديد في هذه المسألة هو عالم الفضاء السيبراني ففيه حدثت ألعاب (games) وحدث فيه محادثات (chatting) وحدثت فيه مسابقات وأشياء دخلت فيها المراهنات والقمار.

ممارسة برامج القمار، والتبرع بالمكسب، حلال أم حرام؟

وسأله شاب: إذا كان لدي صديق، يستخدم برامج القمار لكنه لا يستفيد بالمال الذي كسبه منها، بل يتبرع به، يمارسها فقط للتسلية، حرام أم حلال؟

ورد الدكتور علي جمعة: لا، هكذا تصبح حرامًا،  لكن حرامه على قول من قال: "الضِعف"؛ لأنه غير محتاج، ويلعب القمار لكي يتصدق بالمال، أي أذهب لعمل الانحراف، وعندما يقولوا لي: لماذا أفعل ذلك، أقول: لكي أتصدق بهذا المال.. تجار المخدرات يقولون ذلك، يقولون إننا نتاجر في الممنوعات، لكن نتبرع بالكثير لوجه الله!!

طالب يسأل: ليه ربنا مش بيحول القدر المبرم إلى معلق؟، ورد قوي من علي جمعة

فتاة تسأل: ليه ربنا يحطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟ رد مفاجئ من علي جمعة


لا ينفع، وهكذا، فلا يُتوسل بالحرام للحلال، لأنه ما دام أنه حرام فيمتنع عنها حتى ولو كان فقيرًا،، فما بالك أنه في الأصل مقتدر، وغني، وغير محتاج للحرام؟!!!

 

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على جمعة الدكتور على جمعة الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء قضية القمار والمراهنات

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