بطريرك الكاثوليك: يجب أن يكون النشاط الرسولي فعالا في خدمة الإنسان

شهد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحفل السنوي لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري، وذلك بكنيسة مدرسة القلب المقدس، بغمرة.

جواب الإنسان على المحبة الإلهية

وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي، حيث شارك في الاحتفال القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وعدد من الآباء الكهنة، من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وألقى الأب البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "جواب الإنسان على المحبة الإلهية والنعمة بمحبتنا لله وللقريب"، كما أشار غبطته إلى أهمية أن يكون النشاط الرسولي مثمر وفعال في خدمة الإنسان، والكنيسة التي هي شاهدة على محبة الله للبشر.

وعقب القداس الإلهي، كرم بطريرك الأقباط الكاثوليك خريجي برنامج "إعداد القادة"، الذي أقامته جمعية الشباب الكاثوليكي المصري خلال عام 2024 - 2025.

وفي ختام الاحتفال، قدمت فرقة "هوس"، أحد أنشطة جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، عرضًا مسرحيًا هادفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.