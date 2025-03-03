بعد إعادة تشكيله، كل ما تريد معرفته عن مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين 3 مارس 2025، القرار رقم 79 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك.

ويعكس هذا القرار استمرارية الجهود لدعم المؤسسات الدينية وتنظيم عملها بشكل فعّال.

وبهذا الشكل، يُعتبر المجلس جزءًا من رؤية أوسع لترسيخ مبدأ المساواة بين الطوائف المسيحية في مصر في إدارة أوقافها، مع تعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وفى السطور التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن المجلس وأعضاؤه ومهمامه.

ومجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية هو هيئة إدارية مسؤولة عن إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وتم إنشاء هذه الهيئة بموجب القانون رقم 190 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب المصري بهدف تنظيم إدارة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، على غرار ما هو موجود لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية.

تشكيل المجلس:

الرئيس: يترأس المجلس بطريرك الأقباط الكاثوليك، تقديرًا لمكانته الدينية والروحية بين أتباع الكنيسة.

الأعضاء: يتكون المجلس من 12 عضوًا، يتم تعيينهم بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، ويتم تقسيم الأعضاء إلى:

نصفهم من رجال الدين (مثل المطارنة أو القساوسة)، لضمان تمثيل القيادات الدينية.

النصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة الكاثوليكية، لتوفير الخبرة الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الأوقاف واستثمارها.

الترشيح: يرشح الأعضاء من قبل رئيس الهيئة (البطريرك)، ويتم إقرارهم رسميًا بقرار من رئيس الجمهورية.

تم إنشاء الهيئة لتكون كيانًا قانونيًا مستقلًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع مباشرة رئيس الجمهورية. هذا يعني أنها ليست تابعة لوزارة معينة، مما يمنحها استقلالية نسبية في اتخاذ القرارات.

يقع المقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب في محافظات أخرى حسب الحاجة.

رئيس المجلس (بطريرك الأقباط الكاثوليك) هو الممثل القانوني للهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية.



مهام مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية



يهدف المجلس إلى:

إدارة الأوقاف من خلال الإشراف على الأراضي، العقارات، والأموال الموقوفة لصالح الكنيسة الكاثوليكية.

الاستثمار.. من خلال تطوير وتنمية هذه الأصول بما يخدم الأغراض الدينية، الاجتماعية، والتنموية للكنيسة.

تحقيق التوازن.. من خلال الجمع بين الخبرة الدينية والإدارية، يسعى المجلس لضمان كفاءة الإدارة مع الحفاظ على الروح الدينية للوقف.



صلاحيات مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية يتمتع بصلاحيات واسعة تتيح له الإشراف الكامل على الأوقاف، وتشمل:

إدارة الأصول الموقوفة:

الإشراف على جميع الأراضي، العقارات، والأموال الموقوفة سواء كانت مملوكة للكنيسة الكاثوليكية أو مُسجلة كأوقاف لأغراض دينية أو خيرية.

تسجيل وتوثيق الأوقاف لدى الجهات الرسمية لضمان حمايتها قانونيًا.

وضع خطط لاستثمار الأوقاف بما يحقق عائدًا ماليًا يدعم أنشطة الكنيسة، مثل بناء الكنائس، المدارس، المستشفيات، أو تقديم خدمات اجتماعية.

يحق للمجلس شراء أو بيع أو تأجير العقارات الموقوفة، بشرط موافقة أغلبية أعضائه، وأن تكون القرارات متوافقة مع الغرض الديني أو الخيري للوقف.

إعداد الموازنة والحسابات من خلال إعداد ميزانية سنوية للهيئة تشمل الإيرادات (من استثمارات أو تبرعات) والمصروفات، وتقديم تقارير مالية دورية للجهات الرقابية الحكومية لضمان الشفافية.

آلية اتخاذ القرارات داخل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

يجتمع المجلس بشكل دوري (عادةً مرة شهريًا أو حسب الحاجة).

تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

القرارات الهامة (مثل بيع عقار كبير) قد تتطلب موافقة رئيس الجمهورية أو مراجعة من جهات رقابية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.