الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

التهاب رئوي مزدوج، المصل واللقاح يكشف معلومات عن مرض بابا الفاتيكان (فيديو)

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو
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أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، أن قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مصاب التهاب رئوي مزدوج، وذلك وفقًا لما صدر من الفاتيكان.

 

مرض تنفسي لبابا الفاتيكان


وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هذه الإصابة قد تكون بسبب الأمراض التنفسية، وأن أعراض فيروس كورونا مازالت موجودة في العالم.

أعراض فيروس كورونا 


ولفت إلى أن أعراض فيروس كورونا قد ينتج عنها التهاب رئوي، وأن معظم الأمراض التنفسية عندما يصاب بها شخص كبير في السن ينتج عنها مضاعفات.    

 

رسالة الرئيس السيسي 

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إثر الوعكة الصحية التي ألمت بقداسته.

 

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يمنح قداسته الشفاء والصحة والعافية، وأن يعود سالمًا إلى الملايين من محبيه ليواصل رسالته النبيلة في تعزيز قيم المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب.

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المصل واللقاح بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الفاتيكان جمال شعبان السيسي

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