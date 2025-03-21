الجمعة 21 مارس 2025
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ساخرون

ساخرون، حكاوي زمان.. حكاية الفول على مائدة المصريين في رمضان يرويها فكرى أباظة

حكاوى زمان، فيتو
حكاوى زمان، فيتو

نشرت مجلة المصور عام 1956، في شهر رمضان عام 1367 مقالا كتبه الصحفي فكري أباظة عن الفول المدمس، قال فيه: طعام مصري شهير، غذاء الفقير والبائس، لا تخلو منه المائدة المصرية سواء موائد الفقراء أو الأغنياء أو متوسطى الحال في رمضان أو في غير رمضان، وهناك مثل مصري دارج حول أهمية الفول (إن خلص الفول أنا غير مسئول) حتى اكتسب الفول المصرى شهرة عالمية.

 
كما كتب المؤرخ أحمد أمين فى مؤلفه “قاموس العادات والتقاليد”: “الفول من أشيع الأطعمة المصرية.. وهو يقوم مقام اللحم.. ومع ذلك يشارك فيه الأغنياء والفقراء، وهم يتفننون فى صنعه على أشكال مختلفة.. أشهرها الفول المدمس، عمود السحور فى رمضان، فمن معالم الشهر الكريم اعتياد تناول الفول فى السحور.. وأحيانا هو طبق المائدة فى إفطار الفقراء”. 


وقدرة الفول تحتل مكان الصدارة في الشوارع والمطاعم الشعبية، ويأتي خلف قدرة الفول قصة نجاح كبيرة في سبيل لقمة العيش، والغريب أن من يأكل الفول في السحور فقط هو من الأغنياء، أما إذا أكله في الإفطار فهو من الفقراء. 

ولأن المصريين يعتمدون بشكل أساسي على طبق الفول المدمس في سحورهم، وأحيانا كثيرة في فطورهم، أصدرت وزارة التجارة تقريرا يفيد استهلاك 50 ألف إردب من الفول في جميع المحافظات في رمضان عام 1955، وهذه النسبة تعادل ما يأكله المصريون في عام كامل.


وأضاف التقرير أن في مصر وحدها 16 ألف مطعم يقدم الفول المدمس ويعمل فيها جيش كبير من العمال، وتستهلك القاهرة وحدها 27 ألف إردب، وأغلب من يعمل في هذه المهنة  من أبناء الواحات، يعملون في إعداد قدرة الفول، بأن يضرمون النار في المواقد ويدسون فيها مئات القدور، ويسهرون عليها حتى ينضج الفول، هذا إلى جانب بائعي الفول السريحة الذين يمرون بالشوارع فترة ما بين الإفطار والسحور. 


وأضاف فكرى أباظة: أذكر أن الملك فاروق حين سمع عن أكلة الفول المدمس التي يجتمع عليها جميع السكان في مصر ويزداد الإقبال عليها في رمضان على مائدة السحور، وعلى أن هناك رجلا يدعى الحاج على عاصى له محل شهير في دمنهور يقدم طبقا فريدا من الفول المدمس، وذات مرة كان الملك مسافرا بالقطار الملكى، وفى محطة دمنهور طلب أن يتذوق طبق “ فول الحاج على “..

 

وبالفعل تذوقه كما تذوقته الحاشية المرافقة له، بعدها أمر بأن يتضمن سحوره يوميا هذا الطبق، وبعد رمضان على مائدة الإفطار في الصباح اعتاد الحاج على أن يرسل إلى القصر يوميا من دمنهور 6 قدر من الفول المطهى، صنعت خصيصا من الفضة وتنقل يوميا بالسكة الحديد. 

 

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وقد أعجبنتى أبيات أبو بثينة الشاعر الزجال الساخر حول الفول فى مجلة “البعكوكة” نشرت عام 1945 يقول فيها: “قالوا تحب المدمس.. قلت بالزيت الحار.. قالوا تحب أكله.. قلت فى ليل رمضان.. والعيش الأبيض تحبه.. قلت والكشكار.. قالوا تحب المطبق.. قلت بالقنطار، لكن أنا أحبه مقلى بالسمن البلدى.

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