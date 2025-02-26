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ساخرون

ساخرون، حكاوي زمان.. صلاح جاهين يرصد عادات المصريين استعدادا لشهر رمضان

حكاوى زمان، فيتو
حكاوى زمان، فيتو

من الشعراء الذين اهتموا بالكتابة عن المواسم الاجتماعية والدينية الشاعر صلاح جاهين متعدد المواهب، فهو من أكثر الشعراء الذين ارتبط اسمهم بشهر رمضان فكتب الفوازير للإذاعة، وقدمتها الإذاعية آمال فهمى عدة سنوات في بداياتها، ثم كتبها للتليفزيون وأخرجها فهمى عبد الحميد، وقدمتها نيللى على مدار عدة سنوات مثل عروستى والخاطبة. 

 

كما قدم للمسرح أوبريت الليلة الكبيرة إخراج صلاح السقا، كأروع إبداعاته الرمضانية، التى مازال يعاد عرضها في رمضان كل عام، وشارك فى المناسبات الوطنية فقدم روائع الأغنيات وعن رمضان زمان قال: “النور ملو الشوارع ومليون راديو والع”. 

 

وحول عادات المصريين في الاستعداد لشهر رمضان انتقد سلوك المصريين في الاستعداد المبالغ فيه لشهر رمضان والاسراف في إحضار تموين البيت وتخزين المواد الغذائية كتب قصيدة ساخرة بعنوان (يا وحوى ) يقول فيها:

"من قبل رمضان بجمعة الهرس دار فى الدار.. شالوا الموبيليا وحطوا العفش بالمندار.. بالمكنسة دور وبالفرشة سبع أدوار.. صبح البلاط زى خد المودموازيل ناعم.. والشقة بصت لهيلتون نفسه باستحقار.. جابوا قمر الدين وتين وزبيب وصنيبر.. ومكسرات فى شكارات مقفولة بالميبر.. فاضل فى شعبان تلات أيام يا شحيبر.. راح تعمل إيه فى رمضان ابقوا تعالوا لنا.. والكل بات فى حسابات تلخم يهود خيبر.. 


رمضان دخل كل عام وأنتم بخير قالوا.. مشاوير كثير مشوروا واتحطو واتشالوا.. علشان كنافة ميدان الست واحتالوا حتى الواد لما راح واتهربد القفطان اضطر ينزل معاه البيه يجيبهاله.


ومن حوارى الحسين راحوا اشتروا الطرشى خيار ولفت وبصل ولمون قديم محشى.. فوق البوفيه رصوا برطماناته ولا ساعشى.. أحمر وبنى وبمبة وعنبرى وأصفر.. ويومين يادوبك ده كله يروح ما يرجعشى السمن نازل يرف وكانوا جايبين كوم.. والبيت معبأ بريحة قلى طول اليوم.. فيشاوى بالليل ومن بدء النهار النوم.. ولا شغلة ولا مشغلة غير بس يا وحوى.. والكل فاطرين يا عينى ولم لهم في الصوم".


كما كتب صلاح جاهين: "النور ملو الشوارع.. ومليون راديو والع.. الساعة اتنين صباحا.. لكن إيه الموانع.. الخلق رايحة جاية.. والدنيا لسه حية.. مليانة بالهأو أو.. وزعيق القهوجية.. واحد يقول لواحد.. خليك يا عم قاعد.. التانى يقوله شكرًا.. ده أنا م المغرب مواعد.. فيه سهرة لسه عندى.. في بيت فلان أفندى.. ح ناكل حاجة حلوة.. ونشرب تمر هندى. 

 

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واللى تروح دالقة جردل.. فوق حضرة المبجل.. طبعًا صاحبنا يزعل.. وينفجر شتايم.. والحى كله يوصل.. ما بين مصلح ولايم.. اللى يقول يا جماعة.. واللى يقول يا بهايم.. ومطرب الإذاعة.. يصرخ وفي وجده هايم.. ولو طرطقت ودنك.. في وسط دى العظايم.. تسمع مسحراتى.. بطبلة صوتها واطى.. بيقول: اصحى يا نايم.. رمضان كريم".

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