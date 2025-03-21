الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

 شهدت  الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية، لضبط المخالفات وتسيير الحركة المرورية.

 

حالة الطرق اليوم: سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة 

كما شهدت  حركة السيارات بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، سيولة مرورية، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

 

حالة الطرق اليوم 21 مارس 2025

وشهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولًا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

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وكثفت  الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعيق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على كل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها طرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.

 

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