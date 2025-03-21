إعدام منتجات غير صالحة للاستهلاك في حملة تفتيشية بالدقهلية (صور)

شنت اللجنة الخماسية حملة تفتيشية مكثفة على المحلات التجارية بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، وذلك لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة دكرنس.

حملات مكبرة على المحلات والأسواق في دكرنس

وشارك في الحملة حسام صبري، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، برفقة هيئة سلامة الغذاء بدكرنس ومن الرقابة التجارية الدكتور أحمد السعيد.



إعدام أغذية وطن مخللات في حملة بدكرنس

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجاءت النتائج على النحو التالي:

إعدام طن من المخلل منتهي الصلاحية.

إعدام 108 كيلوجرامات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

إعدام 134 كرتونة شيبسي منتهية الصلاحية.

إعدام 372 لترًا من الخل الفاسد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق

استمرار الحملات الرقابية لمواجهة أي مخالفات

وأكد رئيس مركز ومدينة دكرنس، المحاسب هاني سليمان، استمرار هذه الحملات الرقابية لمواجهة أي مخالفات قد تضر بصحة المستهلكين، مع التشديد على تطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ضبط الأسواق والمحلات التجارية

وتواصل اللجنة الخماسية جهودها لضبط الأسواق والمحلات التجارية، بما يضمن توفير منتجات غذائية آمنة للمواطنين.

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