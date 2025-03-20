وكيل شباب الدقهلية تشهد تكريم 1250 حافظا للقرآن الكريم بنادي بني عبيد الرياضي

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة شباب الدقهلية، يرافقها الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، اليوم، احتفالية لتكريم "1250" من حفظة القرآن الكريم بنادي بني عبيد الرياضي، بالتعاون مع جمعية هرماس رضوان الخيرية ببني عبيد.

في ضيافة الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضي، وحضور الدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وهاني أحمد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، ومحمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتورة مني شلبي رئيس إدارة مدارس جلوري الخاصة، والدكتورة ولاء هرماس رضوان رئيس مجلس جمعية هرماس رضوان الخيرية ببني عبيد، والكابتن محمد حمدي مدير نادي بني عبيد الرياضي، وأحمد حجازي رئيس قسم المراجعة والحوكمة الداخلية. وعدد من القيادات بالإضافة إلى ممثلين عن مديرية الأوقاف، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، الذين أشادوا بجهود الأهالي في دعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم، ومشاركة قيادات تنفيذية ودينية.

بدأت فاعليات الحفل الكريم بالسلام الجمهوري يليها آيات من الذكر الحكيم والقرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور مكرم رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضي وفيها رحب سيادته بالسادة الحضور،تلاها فقرات ابتهالات دينية وتواشيح قدمها مجموعة من المنشدين، مما أضفى على الأجواء مزيدًا من الروحانية والتفاعل.

توزيع شهادات التقدير والهدايا على الفائزين في المسابقة حفظ القرآن الكريم

كما جرى خلال الفعالية توزيع شهادات التقدير والهدايا على الفائزين في المسابقة حفظ القرآن الكريم تكريمًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتفوقهم في مستويات الحفظ المختلفة، وتم توزيع جوائز نقدية للأطفال الحفظة، بجانب تكريم الشيوخ والمحفظين والمحفظات الذين ساهموا في إنجاح هذه المسيرة المباركة، وذلك تقديرًا لعطائهم وجهودهم الكبيرة في نشر وتعليم القرآن الكريم.

تكريم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

أعربت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية، عن خالص سعادته البالغة لوجودها بين كوكبة من حفظة القرآن الكريم، وان هذه الاحتفالية متميزة تليق بحفظة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز من مكانة القرآن الكريم في نفوس الأجيال الجديدة، وتحثهم على مواصلة الحفظ والتدبر.

وفي ختام الحفل، وجهت الدكتورة عثمان وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، التهنئة لجميع الحفظة المكرمين، مشددة على أهمية مواصلة حفظ وتدبر آيات الله، لما في ذلك من نور للقلب ونفع في الدنيا والآخرة، كما دعت إلى استمرار هذه الفعاليات لتشجيع مزيد من الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم، معبرة عن فخرها بما تحقق من نجاح في دعم حفظة كتاب الله الكريم.

تقام الاحتفالية بتكريم حفظة القرآن الكريم، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومحمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد.

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