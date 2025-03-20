الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

مدير تضامن الدقهلية تشهد حفل توزيع جوائز مسابقة حفظة القرآن الكريم بأجا (صور)

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو

نظَّمت إحدى الجمعية الخيرية بأجا احتفالًا لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى مركز اجا، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية، وبحضور الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وتم توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم.

كما حضر الاحتفالية الشيخ محمد جابر السعدى من علماء الأزهر الشريف، الشيخ السيد العائدة من علماء الأوقاف، الدكتور أسامة الشبراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة اجا، وعرفات الطنبولى مدير إدارة أجا الاجتماعية، وعلى الجميل نائب رئيس مجلس مدينة أجا، الأستاذة مى مصطفى،المدير التنفيذي للجمعية،  وائل الجندى أمين حزب مستقبل وطن بمركز أجا، محمود رضوان، مدير بنك ناصر الاجتماعى.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات المنصة عن فضل حفظ القرآن، وفي كلمتها أكدت وكيل وزارة التضامن، أنه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معًا فعليه بالقرآن، وهنأت جميع الفائزين في المسابقة، مشيرة  إلى دور مؤسسات العمل الأهلي في تحفيز الشباب على حفظ القرآن الكريم.

 

وتم تكريم 114 طالبا مقسمين إلى ثلاث مستويات وحصل الطالب صاحب المركز الأول على جائزة "تذكرة عمرة"

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