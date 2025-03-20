"العلاقة بين المجالس الشعبية التنفيذية"، ندوة تثقيفية في الدقهلية

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "إدارة البرلمان والتعليم المدني"، بالتعاون مع إدارة شباب منية النصر، اليوم الخميس 20 مارس 2025، الندوة التثقيفية تحت عنوان "العلاقة بين المجالس الشعبية التنفيذية" بمركز شباب النزل.

العلاقة بين المجالس الشعبية التنفيذية عنوان الندوة التثقيفية بمركز شباب النزل بمنية النصر

بحضور ولاء طه محمد مدير عام الإدارة، وماهر يوسف وكيل الإدارة رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب منيه النصر، وإنجي حسن، مسئولة برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وسامية محمد مسئول قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، ومحاضر الندوة الدكتور محمد حجازي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تناول الدكتور محمد حجازي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الحديث عن العلاقة بين المجالس الشعبية التنفيذية والمحليات فى مصر والتى تمثل السلطة المنتخبة التى لها حق الرقابة على العاملين المدنيين بالدولة- التقسيم الادارى للدولة – توضيح دور المحليات فى التنمية الشاملة والمستدامة – قضايا الإدارة المحلية والأركان الأساسية والتنظيم القانونى – اختصاصات وأدوات المجلس الشعبى المحلى وأدوات الرقابة – العلاقة بين المجالس الشعبية والتنفيذية.

وفى نفس السياق حضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة منية النصر، والسادة رؤساء مجالس الإدارات التابعة لإدارة شباب منيه النصر ومديري مراكز الشباب، وذلك في ضيافة محمد الغلبان رئيس مجلس إدارة مركز شباب النزل، ونورا صلاح مدير المركز.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وإشراف ولاء طه محمد مدير إدارة شباب منية النصر.

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