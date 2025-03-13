تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على المواطن المصري وخطة الحكومة لتخفيف الأعباء

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس عن اقتراب رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية. والمحدد لها جدول زمني أقصاه نهاية عام ٢٠٢٥ جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي وانتابت حالة من القلق شريحة واسعة من المواطنين، بسبب تأثير رفع الدعم عن المواد البترولية على العديد من السلع الغذائية وتكاليف المعيشة.

وفي ظل ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر، يترقب ملايين المصريين انعقاد لجنة التسعير التلقائي وهي اللجنة المعنية بتحديد أسعار المواد البترولية.

وأشارت مصادر، لفيتو، إلى أن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية من المحتمل أن يكون في الأسبوع الثالث من الشهر القادم.



ووفقًا لآخر أسعار حددتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي جاءت كالتالي:

بنزين 80: 13.75 جنيه للتر

بنزين 92: 15.25 جنيه للتر

بنزين 95: 17.00 جنيه للتر

السولار: 13.50 جنيه للتر

المازوت: 9500 جنيه للطن

متر الغاز الطبيعي للسيارات: 7.00 جنيه

لماذا ارتفعت أسعار البنزين؟

وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول لفيتو أن أسعار المواد البترولية تحددها عدة عوامل تتحكم في تحريك سعر الوقود وأشار أن من أهم هذه العوامل وهي العوامل العالمية وهي عبارة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بسبب الأزمات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط.

وأكد أن زيادة تكلفة الاستيراد تلعب دورا هاما في تحديد أسعار المواد البترولية، حيث يتم شراء جزء كبير من احتياجات مصر البترولية بالدولار الأمريكي، ما يتأثر بتغير سعر الصرف.

وأوضح أن هناك عوامل محلية أيضا تلعب دورا في تحريك اسعار المواد البترولية والتي تتلخص في تكاليف التشغيل والإنتاج، مثل نقل الوقود من المصافي إلى المحطات.

وايضا سياسات دعم الطاقة، حيث تعمل الحكومة على تقليل الدعم التدريجي وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها منذ 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.



تأثير ارتفاع أسعار البنزين على المواطن المصري



1. زيادة تكاليف النقل والمواصلات:

ارتفاع أسعار المواصلات العامة والخاصة، مما يرهق المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

زيادة أسعار النقل الداخلي والخدمات التوصيلية.

2. ارتفاع أسعار السلع الغذائية:

زيادة تكاليف نقل المنتجات من المزارع والمصانع إلى الأسواق.

تأثير مباشر على أسعار الخضروات والفواكه والمنتجات المستوردة.

3. تأثير على أصحاب المشروعات الصغيرة:

زيادة تكاليف المواصلات

وارتفاع تكلفة تشغيل المصانع والمخابز التي تعتمد على السولار والغاز الطبيعي.

كيف تعاملت الحكومة مع خطة رفع الدعم؟



تحاول الحكومة تخفيف العبء من خلال عدة إجراءات، منها:

الاتجاه إلى عدم رفع الدعم عن السولار وانبوبة البوتجاز لارتباطهم بالمواطن البسيط

وتحويل الدعم العيني إلى النقدي من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة

والاهتمام برنامج “تكافل وكرامة” لدعم الأسر الفقيرة.

توسيع شبكة النقل العام بأسعار مخفضة، مثل خطوط الأتوبيس السريع والمترو.

تشجيع استخدام الطاقة البديلة، مثل الغاز الطبيعي للسيارات بدلًا من البنزين.

دعم المشروعات الصغيرة، من خلال تقديم قروض ميسرة لتخفيف الأعباء التشغيلية.

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