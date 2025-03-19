"سيد الناس" في مرمى الانتقادات بسبب الألفاظ الخادشة والمشاهد السلبية

أصبح مسلسل سيد الناس منذ انطلاق الحلقة الأولى حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تصدر محركات البحث، لكن صدارته لم تكن لجودة أحداثه وحبكته الدرامية المحكمة، لكنه كان تصدرًا سلبيًا بسبب الألفاظ الخادشة والمشاهد السلبية.

أزمة مسلسل سيد الناس

وعبر العديد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من بعض الجمل الحوارية التي جاءت على ألسنة أبطال المسلسل، ومن بينهم عمرو سعد وإلهام شاهين وأحمد فهيم وآخرين، حتى أن الكثير منهم غرد عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس"، مطالبين بضرورة التدخل من الجهات المعنية لوضع ضوابط تشكل ملامح الحوار الفني الذي يجب أن يلتزم به صناع الأعمال الدرامية، وألا يترك الأمر لأهواء الكتاب والمخرجين، الذين يبحث بعضهم عن تصدر أسماء أعمالهم محركات البحث عبر المنصات المختلفة، حتى وإن كان ذلك بشكل سلبي.

بحث ملف الدراما

واتسقت آراء الجمهور مع ما نوه إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، حيث أكد أن هناك العديد من التعليقات التى عبرت عنها الأسر المصرية حول بعض الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، والتي لا تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع المصري، ما استدعى ضرورة تشكيل لجنة لمناقشة أزمات الدراما والإعلام ووضع أسس وضوابط للسير عليها من أساتذة الإعلام وعدد من المخرجين والمؤلفين وعلماء نفس واجتماع لضمان إنتاج محتوى فني هادف ومتوازن، يليق بمكانة الدراما المصرية ودورها المؤثر.

وأن الدولة لن تقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، مشيرًا إلى أن التوجيه الرئاسي بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، يهدف إلى تعزيز الرسائل الإيجابية للفن ودوره في تشكيل الوعي المجتمعي.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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