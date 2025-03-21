العثور على جثة شاب مجهول الهوية على شاطئ أبو غليلة بمطروح

عثر أهالي مدينة براني في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على جثمان شاب مجهول الهوية على شاطئ أبو غليلة قرب مدينة براني غرب محافظة مطروح.

العثور على جثمان غريق بمطروح

وأبلغ الأهالي نجدة مطروح بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية على شاطئ أبو غليلة غرب براني، والذي على الفور انتقلت سيارات الاسعاف والشرطة لمكان الحادث لكشف ملابساته.

وأكد مصدر، أنه تم نقل جثمان الشاب في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى براني، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات العثور على الجثمان والتي يُرجح أن تكون نتيجة هجرة غير شرعية عن طريق البحر.



وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتوالي التحقيقات.

مصرع طفل إثر تعذيب زوج والدته له بمطروح

وكانت محافظة مطروح شهدت الأسبوع الماضي، مصرع طفل في العقد الأول من عمره، بمدينة مرسى مطروح، وذلك إثر تعذيب زوج والدته له وضربه حتى الموت.

وبالعرض الأولي على مفتش صحة مطروح، تبين وجود جروح وكدمات في جثمان الطفل يُشتبه أن تكون نتيجة ضرب في أماكن متفرقة بجسمه، وبالتحريات الأولية تبين بقيام شخص بتعذيب الطفل حتى الموت وإلقاء جثمانه في الطريق العام بمدينة مرسى مطروح.

وترجع تفاصيل الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة مرسى مطروح بلاغًا يفيد بوفاة طفل أثر ضرب زوج أمه له في أماكن متفرقة بجسمه أدت لوفاته، وبتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين من التحقيقات الأولية أن زوج والدة الطفل أعتدى عليه بالضرب في أماكن متفرقة بالجسم عن طريق "عصا" مما تسبب في إصابته ووفاته في الحال، ثم أستعان بأصدقاءه لإخفاء معالم الجريمة وإلقاء الطفل على أحد الطرق العامة بمدينة مرسى مطروح.

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