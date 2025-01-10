أبرز ملامح تطوير منطقة روميل بمطروح، لاند مارك معدني طائر وإضاءات ليلية (فيديو وصور)

تعد مدينة مرسى مطروح هي مدينة السحر؛ فبين شوارعها وجمال شواطئها يتوافد كل عام ملايين من المصريين والسياح للاستمتاع بجمالها الطبيعي، وهو ما يجعلها ضمن أبرز معالم السياحة المصرية، ومع حلول فصل الشتاء تنتهي مرحلة السحر لتأتي خطوة التطوير، ويستعد أهل مطروح لموسم صيف جديد، حيث مصدر الرزق الأساسي لأبناء البادية.

ومن أبرز معالم مرسى مطروح منطقة "روميل" تلك المكان الساحر والبحيرة التي تتوسط متحف له إثر لتاريخ الجينرال الألماني إرفين روميل أحد قادة الحرب العالمية الثانية وشاطئ من البحر المفتوح، حيث منذ 80 عامًا جاءت قصة متحف ومنطقة روميل عندما مكث به الجنرال الألماني إرفين روميل أحد قادة الحرب العالمية الثانية، والذي حاز على لقب "ثعلب الصحراء" لما له من قوة في مواجهة دول التحالف، حيث اختاره الجنرال الألماني موقعًا له لوضع الخطط الحربية بعيدًا عن دول التحالف "فرنسا وإنجلترا"، ولقربه من البحر المفتوح، لوصول أية إمدادات عبره، وكذلك لوجوده في قلب الجبال، ومكث به 3 أعوام الحرب العالمية الثانية وخلاله خطط لدول التحالف.

وتشهد منطقة روميل خلال موسم الشتاء من العام الحالي مخطط تطوير سياحي كبير، حيث تضم المنطقة بخلاف متحف روميل الشهير أحد أهم وأفضل الشواطئ والذي يعد قبلة أساسية لزوار مرسى مطروح كل عام في موسم الصيف، والذي يقع في الناحية الشمالية لمرسى مطروح وتعد هي أفضل الأماكن هي وباب البحر والفيروز للمصطافين وأهالي المحافظة للتمتع بموسم الصيف.

وبدأت محافظة مطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بتنفيذ تنفيذ مخطط تطوير السياحى بمطروح، ومن بينها وتطوير وتوسع كوبري روميل، لتتكامل مع أعمال التطوير الشامل لكورنيش مطروح، وكذلك تشمل أعمال التطوير إنشاء محلات بـ 20 محلا لتوفير مزيد من فرص العمل المميزة للشباب ليتمتع الأهالي والمصطافين في موسم الصيف بمنظر البحر ليلا ويستوعب تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائري منطقة شاطئ روميل.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تأتي تطوير منطقة روميل كونها أحد أبرز الأماكن السياحية التي تشهد إقبال كبير من المصطافين والسياح خلال موسم الصيف، وتماشيًا مع التطوير الشامل الذي بدأت به المحافظة على كورنيش البحر بمدينة مرسى مطروح، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مخطط التطوير قبل بداية موسم الصيف السياحي الخاص بالمحافظة.

وأضاف محافظ مطروح، أنه يشمل أيضًا التطوير في منطقة روميل إلى إجراء توسعة للمجرى المائى تحت الكوبرى لتجديد مياه البحيرة والسماح بحركة المراكب واليخوت الخفيفة مما يعمل على مواكبة التطوير الذي يجرى على أرض مطروح خاصة بمدينة مرسي مطروح السياحية، فضلا عن تنفيذ تصميمات كوبرى لاند مارك معدنى طائر، ولاند سكيب، وسيشن تصوير بإضاءة ليلية ليضفي أجواءًا مناسبة لموسم الصيف القادم.

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