مصرع طفل إثر تعذيب زوج والدته له وإلقاء جثمانه في طريق عام بمطروح

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه، بمدينة مرسى مطروح، وذلك إثر تعذيب زوج والدته له وضربه حتى الموت.

واستقبلت ثلاجة حفظ الموتى بـمستشفى مطروح العام بعد فجر اليوم الخميس، جثمان طفل “مجهول الهوية” مُلقاة على الطريق، وتم عرض الجثمان على مفتش الصحة لكشف ملابسات الواقعة.

وبالعرض الأولي على مفتش صحة مطروح، تبين وجود جروح وكدمات في جثمان الطفل يُشتبه أن تكون نتيجة ضرب في أماكن متفرقة بجسمه، وبالتحريات الأولية تبين بقيام شخص بتعذيب الطفل حتى الموت وإلقاء جثمانه في الطريق العام بمدينة مرسى مطروح.



وترجع تفاصيل الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة مرسى مطروح بلاغًا يفيد بوفاة طفل أثر ضرب زوج أمه له في أماكن متفرقة بجسمه أدت لوفاته، وبتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين من التحقيقات الأولية أن زوج والدة الطفل أعتدى عليه بالضرب في أماكن متفرقة بالجسم عن طريق "عصا" مما تسبب في إصابته ووفاته في الحال، ثم أستعان بأصدقاءه لإخفاء معالم الجريمة وإلقاء الطفل على أحد الطرق العامة بمدينة مرسى مطروح.

واعترف المتهمون على الواقعة وأرشدوا عن موقع التخلص من الجثمان، وتم العثور على الجثمان وتبين أنه وجد على جسده آثار ضرب في أماكن متفرقة بالجسد، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم وأصدقائه ووالدة الطفل المجني عليه للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

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