ضبط عنصرين إجراميين لجلب مخدرات بقيمة 6.4 ملايين جنيه فى مطروح

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما كمية من المواد والأقراص المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه.



بقيمة 6 ملايين جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين لجلب المخدرات وترامادول فى مطروح

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة مطروح) بجلب المواد المخدرة والاتجار بها، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (42 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 30 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول")، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 6,4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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