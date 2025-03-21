محافظ أسيوط يتابع جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت أنقاض منزل النخيلة (فيديو وصور)

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، موقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية وتم استخراج جثتين وإنقاذ 5 آخرين ونقلهم إلى مستشفى أبو تيج النموذجي وجارٍ البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بحري قرية النخيلة

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق بحري قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بشارع بين الجناين يقطنه 3 أسر وعلى الفور انتقل المحافظ يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبو تيج إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات ورؤساء مراكز ديروط والبداري وساحل سليم وحي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمني حول الموقع وفصل كافة المرافق حيث تم استخراج جثتين و5 مصابين ونقلهم لمستشفى أبو تيج النموذجي.

أوضح محافظ أسيوط أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وبتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تستخدم كافة المعدات لتسريع عمليات رفع الأنقاض.

كما وجه أبو النصر فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في هذا الظرف الصعب مع توفير كافة الرعاية الصحية للمصابين في المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.

وأكد المحافظ استمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف من كثب حتى انتهاء كافة العمليات، ورفع كافة أنقاض المنزل المنهار.

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