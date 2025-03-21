معدلات تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين ضمن الإعلان العاشر والإعلان الرابع عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان والحي 15 في والذي يضم عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية والحي الـ16 والذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية بالمدينة تمهيدا لتسليم الوحدات لحاجزيها.



وتفقد رئيس الجهاز الوحدات السكنية وأعمال المرافق والبنية التحتية التي تخدم المشروع مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات تلبي تطلعات المواطنين.



و شدد على أهمية جودة التشطيبات ومطابقتها للمواصفات القياسية، لضمان تسليم الوحدات في أفضل صورة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق مستوى معيشي متميز للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.



كما ناقش رئيس الجهاز مع الشركات المنفذة والإدارات المختصة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع وسبل معالجتها، مشددًا على ضرورة التقيد بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المقررة.



وأكد رئيس الجهاز أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات قد تعوق سرعة الإنجاز.



تأتي هذه الجهود في إطار سعي جهاز المدينة إلى تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين، وتعزيز التنمية العمرانية بالعبور الجديدة، بما يواكب توجهات الدولة نحو توفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات الإدارية والمهنية بالمدن الجديدة.

وأعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ٣٩ م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 48م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 23/4/2025.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسؤولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، موضحًا أن هناك دعمًا كاملًا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما في ما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، الأجيال المختلفة للمدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بتلك المدن.

وأعرب مسؤولو الشركة عن سعادتهم باللقاء، وقدموا عرضًا بشأن سابقة عملهم في عدد من المدن حول العالم منذ 2015، والعمل في مجالات الإسكان والمباني الإدارية والأبراج والفنادق والمباني الرياضية وإنشاء أنظمة الحماية، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتخطيط المدن، وبناء مباني منخفضة التكاليف، وتجارب استغلال مختلف المساحات بمواقع العمل، وإنشاء البنية الأساسية المستدامة.

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