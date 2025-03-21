الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

معدلات تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين  ضمن الإعلان العاشر والإعلان الرابع عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٦٠٠ فدان والحي 15 في والذي يضم  عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية والحي الـ16 والذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية بالمدينة تمهيدا لتسليم الوحدات لحاجزيها.
 

وتفقد رئيس الجهاز الوحدات السكنية وأعمال المرافق والبنية التحتية التي تخدم المشروع مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات تلبي تطلعات المواطنين.


و شدد على أهمية جودة التشطيبات ومطابقتها للمواصفات القياسية، لضمان تسليم الوحدات في أفضل صورة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق مستوى معيشي متميز للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.


كما ناقش رئيس الجهاز مع الشركات المنفذة والإدارات المختصة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع وسبل معالجتها، مشددًا على ضرورة التقيد بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المقررة.


وأكد رئيس الجهاز أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل أي عقبات قد تعوق سرعة الإنجاز.


تأتي هذه الجهود في إطار سعي جهاز المدينة إلى تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين، وتعزيز التنمية العمرانية بالعبور الجديدة، بما يواكب توجهات الدولة نحو توفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات الإدارية والمهنية بالمدن الجديدة.

وأعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢: ٣٩ م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 48م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 23/4/2025.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسؤولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، موضحًا أن هناك دعمًا كاملًا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما في ما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية. 

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، الأجيال المختلفة للمدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بتلك المدن. 

وأعرب مسؤولو الشركة عن سعادتهم باللقاء، وقدموا عرضًا بشأن سابقة عملهم في عدد من المدن حول العالم منذ 2015، والعمل في مجالات الإسكان والمباني الإدارية والأبراج والفنادق والمباني الرياضية وإنشاء أنظمة الحماية، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتخطيط المدن، وبناء مباني منخفضة التكاليف، وتجارب استغلال مختلف المساحات بمواقع العمل، وإنشاء البنية الأساسية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر الإسكان التنمية العمرانية المستدامة جهاز مدينة العبور الجديدة جهاز مدينة العبور سكن لكل المصريين

الأكثر قراءة

زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

ارتفاع جديد في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 مارس 2025

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض المرجان وسط 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والجوافة واليوسفي يواصل قفزاته

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسماء سورة الكهف وفضائلها ومكان نزولها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 21 رمضان، رحيل العمالقة الإمام علي بن أبي طالب وبن ماجة وعثمان أرطغرل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية