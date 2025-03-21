الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "نصار وهاشم" بشبين القناطر (صور)

أنهى الكفن خصومة ثأرية بين عائلتي نصار وهاشم بقرية الجعافرة بقرية الزهويين التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

الكفن ينهي خصومة ثأرية بالقليوبية

جاء ذلك بعد تقديم الكفن من عائلة هاشم، لعائلة نصار أسرة الشاب المجني عليه، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، والمحكمين وكبار العائلات والعمد بالقرية والقرى المحيطة.

وشهد الصلح حضور عدد من القيادات الأمنية، وأصحاب الخصومة من العائلتين، وجرى الصلح والتراضي بينهما بتقديم الكفن والتعهد بالتصالح أمام الجميع، وإنهاء فتيل الدم بينهما بحضور جمع كبير من الأهالي بالمنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في التنسيق بين الطرفين لإنهاء النزاع بينهما والتراضي وسط حضورهما وجمع من المحكمين العرفيين.

والد المجني عليه بجلسة تقديم الكفن بشبين القناطر يروي التفاصيل

وكشف والد الشاب المجني عليه تفاصيل الواقعة، موضحًا أن نجله يدعى أحمد خالد، يعمل معه في تجارة قطع غيار سيارات، ويبلغ من العمر 30 عامًا، ولديه من الأبناء "نور 6 سنوات، وريم 5 سنوات، وخالد عام ونصف"، مشيرًا إلى أنه كان بصحبة نجله المجني عليه بعد أداء صلاة عيد الأضحى، وتوجهوا إلى محل الجزارة لذبح الأضحية، وطلب منهم الجزار إحضار بعض الأواني لوضع لحوم الأضحية.

وتابع والد المجني عليه بالقليوبية، أن نجله توجه إلى المنزل لإحضارها وعند عودته كان في انتظاره في الشارع المتهم ويدعى "محمد فتوح أمين هاشم" وشهرته "حمادة هاشم"، وأطلق على نجله طلقة نارية من فرد خرطوش استقرت بالرأس ليلقى حتفه في الحال، مشيرًا إلى أن سبب ارتكاب الجريمة خلاف سابق بين نجله وبين المتهم، حيث كان يسير المتهم يقود دراجة نارية بسرعة جنونية في الشارع، وكاد أن يصطدم بأطفاله والمارة، وطلب منه أن يهدئ من سرعته حتى لا يصدم أحد وحدثت بينهم مشادة كلامية فتوعد المتهم نجله، إلى أن ارتكب جريمته بحق نجله.

منسقو عملية الصلح بين عائلتين بشبين القناطر القليوبية يروون التفاصيل

وكشف أحد منسقي عملية الصلح بين العائلتين شبين القناطر القليوبية أن الصلح جاء من باب الإيمان بالله وعملًا بالقرآن الكريم لقول الله تعالى "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ"، فالعفو أفضل من القصاص، وحقنًا لدماء المسلمين، موضحا أنه والأسرة تدخلوا لوقف نزيف الدم، بين عائلتي "نصار وهاشم".

وتابع، أنه تدخل العقلاء من العائلتين ورجال الدين والأجهزة الأمنية، موجهًا التهنئة لأبناء العائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفًّا واحدًا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيدًا بمجهودات كل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتًا إلى أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشيرًا إرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات.

الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية، فيتو

الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية، فيتو

الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية، فيتو

الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية، فيتو

الكفن ينهي خصومة ثأرية بشبين القناطر بالقليوبية، فيتو

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