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محافظات

تفحم 15 سيارة و3 تروسيكلات في حريق جراج الخصوص

حريق الخصوص،فيتو
حريق الخصوص،فيتو

أمرت نياية القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق ضخم نشب في جراج سيارات بجوار مدرسة عمر مكرم بمنطقة الخصوص، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق الذي التهم عشرات السيارات بمنطقة الخصوص في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس دون وقوع إصابات فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 22 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه استراتيجية إلى موقع الحريق. 

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وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مأمور مركز الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل، وانبعاث أدخنة كثيفة تغطي سماء المدينة وتبين ان الحريق بمنطقة حوض الحنة الخصوص ( ارض أوقاف) على مساحة 1000 متر. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة القسم، ووحدة الحماية المدنية بالخصوص  دفعت قوات الحماية المدنية بـ 22 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه استراتيجية إلى موقع الحريق وتم تحريك سيارات الاطفاء  وتم أيضًا إخطار نقطة إسعاف الخصوص، بالإضافة إلى مسئول شبكة الكهرباء لفصل التيار الكهربائى عن المنطقة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وجرى انتداب فريق الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير الخسائر التلفيات، كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق بالخصوص نشب بفعل ماس كهربائي وأسفر عن احتراق 15 سيارة مختلفة الأنواع و3 تروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة. 

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حريق الخصوص القليوبية حريق جراج الخصوص محافظة القليوبية

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