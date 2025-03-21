الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق سيارة ملاكي دهس سيدة وطفليها واثنين من أصدقائهما بالطريق الصحراوي (صور)

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين بطريق السويس، فيتو

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع سيدة وإصابة ابنيها وطفلي صديقتها أثناء توصيلها الأطفال إلى مدرستهم، إثر اصطدامه بهم أثناء استقلالهم سيارة  ملاكي بطريق مصر السويس الصحراوي بالقاهرة، والتحفظ على السيارتين وسحبهما عبر أوناش المرور والعمل على انتظام حركة المركبات وعودة حركة المرور لطبيعتها.

 ويواصل رجال المباحث المباحث، بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

السيارة المتسببة في الحادث
السيارة المتسببة في الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى، وأسفر الحادث عن وفاة قائدة السيارة وإصابة ابنيها وطفلي صديقتها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن القاهرة بطريق مصر السويس الصحراوي بالقاهرة حركة المرور

الأكثر قراءة

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

الأهلي طرابلس الليبي يعلن تعيين حسام البدري مديرا فنيا (صور)

ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

رسميًا، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

إلهام عبد البديع: أسرتي كانت رافضة زواجي وهذه قصة طلاقي بسبب "الكذب"

حريق هائل في مصنع بلاستيك بالغربية (صور)

كانوا رايحين يحيوا ذكرى والدتهم، مصرع شقيقين وإصابة اثنين في تصادم سيارتين بالمنيا

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خلطة محمد سامي الإخراجية.. كيف ضمن المخرج المثير للجدل نجاح أعماله في السنوات الأخيرة؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية