القبض على سائق سيارة ملاكي دهس سيدة وطفليها واثنين من أصدقائهما بالطريق الصحراوي (صور)

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع سيدة وإصابة ابنيها وطفلي صديقتها أثناء توصيلها الأطفال إلى مدرستهم، إثر اصطدامه بهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بطريق مصر السويس الصحراوي بالقاهرة، والتحفظ على السيارتين وسحبهما عبر أوناش المرور والعمل على انتظام حركة المركبات وعودة حركة المرور لطبيعتها.

ويواصل رجال المباحث المباحث، بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

السيارة المتسببة في الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى، وأسفر الحادث عن وفاة قائدة السيارة وإصابة ابنيها وطفلي صديقتها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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