الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

إخلاء سبيل مساعد الشيف الشربيني في واقعة التعدي على سيدة

الشيف الشربيني، فيتو
الشيف الشربيني، فيتو

قررت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إخلاء سبيل مساعد الشيف الشربيني بعد سماع أقواله في واقعة التعدي على سيدة بالشيخ زايد، بكفالة ١٠ آلاف جنيه.

 

إخلاء سبيل مساعد الشيف الشربيني في واقعة التعدي على سيدة 


وفي وقت سابق، قررت نيابة زايد صرف مستأجر فيلا الشيف الشربيني من طليقته، وسيدة وآخر، في واقعة اقتحام الشيف الشربيني ومساعده فيلا إحدى السيدات بالشيخ زايد من سرايا النيابة.

 

كما قررت النيابة استدعاء الشيف الشربيني لسؤاله عن ملابسات وأسباب الواقعة.

 

كما كلفت ضابط بقسم الشرطة بالانتقال للفيلا محل النزاع وذلك لإجراء المعاينة اللازمة عليها وبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد عليها وبيان عما إذا كان قد جرى ثمة تلفيات بمحتويات الفيلا من عدمه وفي الحالة الأولى تحديد قيمتها إن وجدت، وكذا بيان الجيران الملاصقين والجغرافيين لتلك الفيلا وإجراء الرسم الكروكي لها وللعقارات المجاورة وكذا سؤال واضع اليد عليها عن مدة حيازته وسندها وإرفاقه بالأوراق إن وجدت والانتقال لحائزي ومالكي العقارات المجاورة لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وعن الحائز الفعلي للفيلا محل النزاع قبل نشوبه وواضع اليد عليها بعد نشوبه وعما إذا كان أيا منهما له حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة وإعداد محضرًا وافيًا بما تقدم ويعرض علينا في حينه.

 

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، علاوة على تكليف أحد ضباط القسم بتفريغ محتوى الكاميرات الكاشفة للواقعة إن وجدت وإعداد محضرًا بذلك.


وقررت النيابة أيضا سؤال مدير أمن المجمع السكني زايد" ۲۰۰۰ وسؤال أفراد الأمن المعينين خدمة بمكان الواقعة.

وقررت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، انقضاء دعوى حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بالتصالح، بعد دفع أهل المتهم الدية لأهل المجني عليه.

 

حبس المتهم سنة مع الشغل في اتهامه في دهس عامل دليفري

كانت محكمة جنح الطفل بالجيزة قد عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل في اتهامه في دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، كما غرمت المحكمة المتهم ١٠٠ ألف جنيه.

أفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من نجل زوجته.

 

 

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئًا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعا، خوفا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

أقوال شاهد عيان عن الحادث

واستمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال مهندس كمبيوتر، وهو أحد شهود العيان على دهس عامل دليفري بسيارة شيف شهير.

وقال الشاهد إنه أثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلومترًا بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى١٦٠ كيلومترًا بالساعة.

 

وأوضح أنه فور تخطي تلك السيارة سيارته، شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه، وأثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة دهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفى وارتطم أرضًا.

 

 

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الشيف الشربيني نيابة الشيخ زايد الشيخ زايد

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