السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوداني يوسع هجومه على مليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم

مشاهد القتال في السودان،
مشاهد القتال في السودان، فيتو

يخوض الجيش السوداني مواجهات عنيفة مع ضد مليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم، إلى جانب تنفيذه قصفا مكثفا في محيط القصر الجمهوري، الذي فقد السيطرة عليه منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.


وبحسب شهود عيان، استهدف الجيش السوداني تجمعات  الدعم السريع في الخرطوم بحري بقصف عنيف، حيث سمع السكان انفجارات قوية، أعقبها تصاعد أعمدة الدخان من محيط القصر المطل على الضفة الجنوبية للنيل الأزرق.

وأشار الشهود إلى أن القصف نُفذ بواسطة طائرات مسيرة.

في الوقت ذاته، شنّ الجيش السوداني قصفًا مدفعيًا مكثفًا على مواقع الدعم السريع في محيط السوق العربي، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الجانبين قرب القصر الرئاسي.

كما استهدف الجيش قناصة تابعين لمليشيا الدعم السريع داخل مستشفى الزيتونة في شارع السيد عبد الرحمن، وذلك انطلاقًا من مقر القيادة العامة للجيش.

وفي أم درمان، أفاد سكان محليون بسماع أصوات اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة، إلى جانب دوي انفجارات قوية مصدرها وسط الخرطوم.

كما نفّذ الجيش السوداني قصفًا مدفعيًا من مواقعه في أم درمان باتجاه معاقل قوات الدعم السريع في الخرطوم وشرق النيل.

ووفقًا لشهود عيان، تصاعدت أعمدة الدخان بالتزامن مع القصف المدفعي في محيط جسر سوبا، الذي يربط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل.

ويعمل الجيش السوداني على التقدم نحو القصر الجمهوري من محاور "جياد" جنوب الخرطوم، و"سوبا"سوبا شرقي العاصمة، ومحور "الجيش" المنطلق من سلاح المدرعات جنوب غرب الخرطوم وصولًا إلى المنطقة الصناعية والمقرن.

كما تحوّل مقر القيادة العامة للجيش إلى نقطة اشتباك رئيسية، مدعومة بعمليات من سلاح الإشارة في الخرطوم بحري، وسلاح الأسلحة في الكدرو شمال الخرطوم بحري، إلى جانب قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمالي أم درمان.

في غضون ذلك، شنت مليشيا الدعم السريع السودانية هجومًا عنيفًا على مخيم زمزم للنازحين.

وأكد سكان محليون وعاملون في القطاع الطبي أن الهجوم تسبب في سقوط سبعة قتلى على الأقل، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، بينما أفاد شهود عيان بأن عدد الضحايا قد يكون بالعشرات.

ويقع مخيم زمزم على مقربة من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تعد آخر معاقل الجيش السوداني في الإقليم.

وتسعى مليشيا الدعم السريع إلى إحكام قبضتها على المنطقة.

من جهتها، قالت القوات المشتركة، وهي تحالف من جماعات متمردة سابقة تقاتل الآن بجانب الجيش السوداني، إنها لم تكن داخل المخيم أثناء الهجوم. كما أعلنت الحكومة السودانية أن الجيش والقوات المشتركة والمتطوعين تمكنوا يوم الأربعاء من صد قوات الدعم السريع داخل مخيم زمزم، في مؤشر على استمرار القتال العنيف في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني مليشيا الدعم السريع الخرطوم القصر الجمهوري طائرات مسيرة مواقع الدعم السريع
ads

الأكثر قراءة

محمود الخطيب يعلن ابتعاده عن المشهد الرياضي بالأهلي لفترة طويلة لهذا السبب

سوء حالته الصحية كشف الواقعة، هروب سيدة بعد اكتشاف مخدرات في دم رضيعها بالمستشفى

ترامب يكشف عن اتخاذه قرارا متشددا بشأن غزة غدا

أخطر لاعب حولنا، تقرير عسكري عبرى يحذر من قدرات الجيش المصري

فاجعة إنسانية، تفاصيل وفاة 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بالشرقية

يصل لـ 52 جنيهًا، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

تيشيرت وجيبة بـ 115 ألفا و790 جنيها، روبي تثير الجدل بإطلالة كاجوال في عيد الحب بجدة (صور)

منوعات

المزيد

الأمير وليام وكيت ميدلتون ينشران صورة بمناسبة عيد الحب

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية